減息預期降溫 美股連升9周後斷纜 高盛：企業盈利料增 標指年底看5100點

明報記者 歐陽偉昉

納指上周五上升0.09%，收報14,524點，全周跌3.25%，為逾兩個月最大單周下跌，道指上周五升0.07%，收報37,466點，全周跌0.59%，均結束9周連升走勢。去年推升美股的「神奇七俠」全線下跌，亞馬遜（美：AMZN）和特斯拉（Tesla）（美：TSLA）全周跌逾4%。不過，去年表現落後的公用股和健康護理股指數，全周升2.26%和2.23%。

美股「神奇七俠」全線跌

芝商所Fed Watch工具顯示，期貨市場預期聯儲局3月不減息的機會率雖只有33.8%，但較上周上升22.3個百分點，全年減息幅度由6次至7次，降至5次至6次。

嘉信理財固定收益策略總監Collin Martin認為，就業數據現較通脹預期更影響聯儲局政策，上周五數據促使市場檢視今年減息幅度和時間預期，12月工資按年上升4.1%較11月加快，或降低3月減息的可能。

標指自去年10月底至年底急升15.85%，有基金經理在年底前追入大型科技股以免跑輸大市，美股大型股的估值升至19.6倍，摩根大通以各國貨幣供應和投資者持有資產計算，不論個人投資者以至退休基金手上現金佔資產總值佔比降至2021年底以來的低位，雖然部分因為股債資產升值，但也顯示投資者潛在購買力下降，進一步推升金融資產的流動性緩衝低，為及後股價帶來下行風險。

渣打倡焦點轉向半導體股

不過，市場仍然看好美股今年表現，高盛策略師David Kostin認為，今年美國減息、經濟有更強增長及美元下跌，有助提升美國企業盈利，預期今年標指企業每股盈利按年升5%至237美元，高於市場普遍預期的231美元。該行早前將標指今年底目標，由4700點上調至5100點，意味美股將續創新高。

渣打今年看好美股，認為美國經濟雖放緩但未見嚴重失衡，高質素企業盈利續會增長，雖看好科技股表現，不過該行建議焦點從「神奇七俠」轉向估值相對低的半導體股。