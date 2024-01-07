里士滿行長：美聯儲局應下調利率

剛公布的12月非農就業職位高於預期，巴爾金認為就業市場正在正常化，朝穩定、和緩的方向發展，隨着經濟放緩，重新加速的可能性較小，預期失業率會溫和地上升。受就業數據、聯儲局議息紀錄和紅海局勢緊張推升油價影響，美國10年期國債自12月中以來，於上周四重返4厘，昨日報4.046厘，全周上升4.09%。

分析：聯儲局檢視縮表為時尚早

美國財長耶倫則宣布美國經濟成功「軟着陸」，通脹受控同時就業沒有受損。她指出，工資升幅已經超過通脹，美國工人和中等家庭收入改善有進展。不過，曾經出任聯儲局主席的耶倫拒絕評論聯儲局下一步應該如何行動。

此外，聯儲局資產負債表疫情期間曾擴至近9萬億美元，現時當局以每月最多減少購買950億美元的到期債券來進行縮表，至上周三已降至7.68萬億元。12月議息會議中，有官員曾提出修改縮表計劃，《金融時報》引述貝萊德環球固定收益投資總監Rick Rieder認為，這將可以在大規模拍賣美國國債時，降低利率市場波動帶來的風險。不過，大都會人壽投資管理公司首席市場策略師 Drew Matus表示，聯儲局資產負債表相對GDP規模仍過於龐大，認為檢視縮表為時過早。