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美司法部擬對蘋果提反壟斷訴訟

標籤：經濟

【明報專訊】《紐約時報》引述3名消息人士指出，美國司法部針對蘋果（美：AAPL）的反壟斷調查正處尾聲，或在上半年提出反壟斷訴訟，包括蘋果如果利用對軟硬件的掌控，將消費者鎖定在其自家生態系統中，使競爭對手難以抗衡，現時調查仍在進行。受消息影響，蘋果上周五轉跌0.4%，收報181.18美元，加上上周被兩家投行下調評級，全周累跌5.91%。

調查涵蓋多項商品及功能

蘋果與美國司法部皆拒絕評論。有消息人士指出，調查範圍涵蓋iMessage、Apple Watch、Apple Pay及AirTag等商品及功能，如Apple Watch與iPhone配合使用時，表現比其他品牌的流動裝置優勝、如何將競爭對手排除在iMessage服務之外、阻止其他金融公司在iPhone提供類似Apple Pay的「tap-to-pay」服務，以及限制與AirTag競爭的其他裝置使用iPhone定位服務等。

報道指出，蘋果多次派員與司法部會面討論相關調查，司法部反壟斷部門正檢視現有調查結果，但未有提出訴訟及所針對範疇的最終決定，而蘋果亦未與司法部進行檢控前的最後會面，向當局陳述案情。歐盟在2021年調查蘋果向Apple Music競爭對手徵收App Store手續費用，有否違反當地的反壟斷法。歐盟調查仍在進行，知情人士指美國的調查結果，可能也會受到蘋果在歐洲如何遵守法規所影響。

在歐守法情况或影響美調查

消息傳出後，市場開始擔心蘋果可能面臨各種監管風險，而美國司法部近期對Google搜尋引擎提出的反壟斷訴訟，也牽涉到和蘋果的合作關係。CFRA分析師Nick Rodelli於一份報告中亦提出，雖然蘋果股價在去年上升48%，但近月來對蘋果法律風險的擔憂有所加劇。