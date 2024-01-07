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美證交會或本周批准比特幣現貨ETF

標籤：經濟

【明報專訊】比特幣現貨ETF有望最快在本周，首次獲美國證交會批准，彭博社引述消息人士指出，證交會向多家ETF發行商提出，應盡快在上周五提交一份關鍵文件的最終版本，證交會預期會在本周三就該份文件投票。路透社引述發行人表示，預計會在下周二或周三就招股說明書最終版本取得批准。

彭博引述消息人士表示，當局要求發行商更新用於交易所容許該ETF交易的規管文件，上周五貝萊德、Grayscale等發行商皆作出最新修訂後，而證交會對部分發行商文件沒有提供額外意見。此外，發行商還需證交會批准ETF招股說明書的最終版本，如果以上兩份文件獲批，現貨比特幣ETF最快可能在下一個工作日開始交易。證交會拒絕評論消息。

路透則引述多名發行商指出，證交會要求發行人就招股文件作出輕微修改，涉及收費及做市商身分披露。目前至少有9家公司在去年提交ETF發行申請，CNBC引述市場人士預期證交會會一次過批出多個申請，在同一日上市多個ETF。

現時美國監管機構只批准發行比特幣期貨ETF，證交會去年6月曾拒絕Grayscale提出的比特幣現貨ETF申請，直至去年8月，法院裁定認為證交會的拒絕申請屬錯誤決定，證交會最終未有提出上訴，為比特幣現貨ETF上市「開綠燈」。

未受消息提振 比特幣價微跌

早前ARK Investment及21 Share提出推出比特幣現貨ETF，證交會需在周三（10日）決定是否接納，有分析報告在上周三預期現貨ETF不會在本月獲批，拖累單日曾跌7%見4.2萬美元。比特幣昨日未有明顯受消息提振，截至昨晚10時比特幣報4.38萬美元，較一日前微跌0.91%。