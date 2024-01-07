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外媒：比亞迪今年將稱霸電動車 上季銷量首贏Tesla 分析：海外市場成關鍵

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）第四季電動車交付量達484,507輛創季度新高，且超出分析師預期，不過仍被中國競爭對手比亞迪（1211）同季賣出526,409輛電動車的銷售成績超越（見圖），令Tesla的電動車季度銷量，首次敗給比亞迪。彭博社形容，這是電動車市場具象徵意義的轉捩點，反映中國電動車產業在全球汽車市場日益增強的影響力。《華爾街日報》的評論文章預告，比亞迪克服了中國本土市場的競爭後，海外市場將成為其主戰場，並有望今年稱霸電動車領域。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《華爾街日報》

Tesla失落最暢銷電動車製造商的寶座後，部分網民在X（前稱Twitter）將比亞迪與Tesla進行比較。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）回應稱，Tesla不僅是一家車企，更是「一家AI/機械人公司」，暗示Tesla與比亞迪沒有可比性。

馬斯克暗示雙方沒可比性

早在十多年前，馬斯克曾表示，比亞迪未夠實力成為自己的競爭對手。他在2011年接受彭博電視台訪問時，主持人曾問他是否知道比亞迪。馬斯克先是欲言又止，然後不停發笑。當主持人追問其發笑的原因，以及是否把比亞迪當作競爭對手，馬斯克堅定地說「不」（No），認為對方的產品不夠好，技術不夠強，並笑言對方的經營重點「應該是確保自己不會在中國市場倒閉」。直至去年5月，馬斯克在X發帖承認，比亞迪的汽車現在很有競爭力。

雖然Tesla的季度銷量已被比亞迪超越，但2023年全年的電動車交付量仍然壓倒比亞迪。Tesla在2023年的總交付量為1,808,581輛，較2022年增長38%。相比下，比亞迪在2023年的電動車銷量接近160萬輛，較2022年的銷量已增長七成以上，凌厲的增長趨勢反映其巨大潛力。

在海外以「客戶從未聽過的最大汽車品牌」作宣傳口號的比亞迪，去年12月仍有近90%的銷售來自中國，但其出口正迅速增長。在2023年下半年，比亞迪的海外銷量按年增長兩倍以上。

WSJ：料今年續價格戰 搶市佔

為提升電動車銷量，比亞迪與Tesla進行了持久的價格戰。鑑於利率高企打擊消費者貸款買車的意欲，Tesla去年多次宣布減價，而比亞迪同樣採取攻勢，旗下多款暢銷車型的售價，都遠低於Tesla價格最低的Model 3車型。《華爾街日報》預期，激烈市場競爭，令它們今年將維持這種犧牲利潤，以搶佔市場份額的減價戰。

市場分析指出，比亞迪憑藉其垂直整合的模式（控制研發、原料供應、生產和銷售等階段），大概仍能像以往般克服經營困難，持續擴張市場份額，不過擴展海外市場才是提高利潤率的關鍵。以比亞迪暢銷的Atto 3 電動車為例，其在歐洲市場的售價由3.8萬美元起，相比在中國市場的售價為2萬美元左右。

中國電動車製造商加大對歐投資

免產地問題徵重稅

儘管中國電動車進入歐洲市場的定價已大幅提升，但西方國家仍然認為這價格水平會為傳統車廠帶來挑戰。美國政府正考慮提高對中國電動車的關稅，而歐盟亦對中國電動車發起反補貼調查，很可能會效法美國，對中國進口汽車徵收更高的關稅，令中國電動車進軍海外困難重重。

中國電動車製造商正加大對歐洲的投資，準備在歐洲本土生產汽車，避免歐盟因產地問題而徵收重稅。比亞迪已於去年12月宣布，在匈牙利開設第一家乘用電動車廠。部分市場分析認為，比亞迪在中國本土市場取得的優勢，有助其在全球電動車市場發展。倘若能克服地緣政治因素，它將嘗試在其他市場複製其在中國的成功經驗。

[企業地球村]