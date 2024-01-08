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IPO寒冬 會計界：裁員放無薪假難免 法律界：新股赴北交所上市增 冀港做好推廣

標籤：經濟

【明報專訊】香港新股市場吹淡風，去年首次公開發售（IPO）集資降至463億元近10多年低位，觸發投資銀行收縮，連會計師行亦不能獨善其身，更曾傳出四大行之一德勤要個別員工放無薪假。有四大行之外的同業指面對新股寒冬，唯有調動資源多做年審工作；有意見認為四大行對行業敏感度較高，面對客戶減價、工資成本難降，出現放無薪假甚至裁員是無可避免。有法律界人士稱，香港新股市場面對北京等市場更大競爭，監管機構需給予市場更清晰的審批上市時間表，並做好市場推廣工作。

明報記者 陳偉燊

「過去12個月新股市場放慢很多，原因是與高利率及中美角力有關，這大大影響香港新股市場的競爭力。」BDO（立信德豪）審計部董事總經理陳錦榮對記者表示，美國政府限制企業投資內地市場，亦降低了內地企業的吸引力。新股市場能否好轉，他認為，要取決於世界經濟能否好轉而定。如果加息潮到頂回落，相信對香港新股市場會是強心針，加上改革GEM板的多項改變趨向正面等因素推動下，希望市場再見反彈。

調配人手處理年審工作

新股市場低迷，陳錦榮稱，他們已調配人手去處理年審工作。目前有不少準上市公司因定價不理想暫停招股，及後再部署更新帳目冀捲土重來，陳錦榮指甚至見過有延期超過一次的個案需處理。針對這些「再上市」的審計工作，陳表示業界未至於完全沒有議價空間，但客戶預算卻多數偏緊。

大華國際審計董事張世杰形容，新股招股面對寒冬非業界可控制，這反映市場信心的問題，屬全球情况。他說：「規模大的四大會計同業對行情表現敏感，尤其在客戶提出減價方面，但工資等成本難以大減下，導致要比我們快些採取行動，並陸續出現員工放無薪假甚至要減人頭。」他進一步指出，在中美角力，加上外資對內地減少投資、甚至清倉，難免影響到內地對外資審計同業的態度，影響行業的情况逐步浮現。不過他所屬的會計師行，由於一般有六至七成業務以審計服務為主，因此所受影響未如一線同業般差，壓力亦未太大。不過，張世杰說，長遠若情况持續，對會計業非好事亦非健康。

業界稱港上市集資中心吸引力降

今次新股上市吹淡風，相關的律師行也受到影響，張世杰稱，隨着香港作為上市集資中心的吸引力愈來愈低，對法律服務需求自然亦減少。有熟悉企業融資的法律界人士對本報表示：「過去每年12月尾均有很多新股趕在申報期限完結前上市，去年同期卻數目不多，甚至比去年初的數目還少，正反映新股市場下跌趨勢。」他說，反而近年到北京證券交易所上市者增加，集資規模亦較之前大，亦有個案轉到納斯達克上市，因此香港市場面對競爭不小。港交所試圖推動海外公司甚至大企業過來香港上市成效不彰，反之新上市者又以內地企業為主，難以吸引投資者。準發行人亦為了應付監管要求致付出高昂中介費用，他認為，最重要還是監管機構給予上市申請人清晰的時間表去拿揑進度，甚至要做好推動市場的工作，方有望改善情况。