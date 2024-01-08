投行員工面臨減薪 「秘撈」接ESG工作

聯席保薦收費跌至600萬

該投行界人士還指出：「就算有個案成功上市，集資額亦有限，投行收取費用也不多，原因是外資行收的保薦費也很便宜。」一般而言，主板上市方面，單一個保薦人收費約600萬元，不過最近他曾聽聞，多個聯席保薦的個案才共收費600萬元。「大家變成志在參與，保持League Table（承銷排行榜）排名而已，2024年亦難有起色。」他續稱，尤其經過一段時間淡市下，而且外資在減持中，加上新上市的大部分為內地公司，內地經濟短期內又不好，令到有興趣的投資者卻步，因此他相信要重振新股市場已很難。他又指雪上加霜的是，近期證監會就連上市保薦持牌人也不放過，追問他們需否增資，令他們大感壓力。

即使GEM板提出改革並生效，他說至今也未曾見有人想申請。尤其是當局不斷推動沒有盈利的新股上市，卻長期未見錄盈利的GEM板公司獲批往主板，早已嚇怕中小企，寧願轉投美國市場。他稱目前提出的改革予人「態度照舊」印象，令行家不想參與。