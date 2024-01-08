moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

投行員工面臨減薪 「秘撈」接ESG工作

標籤：經濟

【明報專訊】新股市場吹淡風，有不願透露姓名的投資銀行界人士受訪稱，過往已有很多中資及本地投行裁員，情况已幾嚴重。行業內已出現僧多粥少，就算沒被裁員仍可在公司掛單，亦要面對減薪，甚至在未能開單下暗地「秘撈」，承接與ESG（環境、社會及企業管治）相關的文件等有薪工作，一解燃眉之急。

聯席保薦收費跌至600萬

該投行界人士還指出：「就算有個案成功上市，集資額亦有限，投行收取費用也不多，原因是外資行收的保薦費也很便宜。」一般而言，主板上市方面，單一個保薦人收費約600萬元，不過最近他曾聽聞，多個聯席保薦的個案才共收費600萬元。「大家變成志在參與，保持League Table（承銷排行榜）排名而已，2024年亦難有起色。」他續稱，尤其經過一段時間淡市下，而且外資在減持中，加上新上市的大部分為內地公司，內地經濟短期內又不好，令到有興趣的投資者卻步，因此他相信要重振新股市場已很難。他又指雪上加霜的是，近期證監會就連上市保薦持牌人也不放過，追問他們需否增資，令他們大感壓力。

即使GEM板提出改革並生效，他說至今也未曾見有人想申請。尤其是當局不斷推動沒有盈利的新股上市，卻長期未見錄盈利的GEM板公司獲批往主板，早已嚇怕中小企，寧願轉投美國市場。他稱目前提出的改革予人「態度照舊」印象，令行家不想參與。