中國外儲3.24萬億美元 兩年新高

人行持黃金價值升至1482億美元

國家外管局表示，其外匯儲備受主要經濟體貨幣政策及預期、美匯指數下跌，以及全球金融資產價格總體上升等因素影響。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，令12月外匯儲備規模上升。而中國經濟持續回升向好，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

全球央行對於黃金的需求旺盛，帶動去年金價上升，金價於去年全年累計飈升14.6%。截至去年12月28日的最後交易日，金價報每盎司2078.4美元，為歷史高位。根據世界黃金協會數據顯示，去年全球央行共購入超過750噸，遠高於前10年全球央行淨買入的平均水準。而去年第3季全球央行淨購黃金量達337萬噸，其購買量升至為有史以來的第三高。

世界黃金協會研究負責人Juan Carlos Artigas表示，央行配置黃金主要的原因為其安全性、流動性和回報。他表示，黃金被央行視為安全資產和保值資產，相對於其他資產如國債，黃金於面對信貸風險時，其表現更為穩定。他續指出，黃金亦具有較強的流動性，央行可以迅速進入市場，而不會扭曲價格。