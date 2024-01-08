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網龍海外教育業務谷AI應用 擴財源

標籤：經濟

【明報專訊】網龍（0777）近期完成在美國分拆海外教育業務上市。集團副主席梁念堅接受本報訪問時表示，新的上市平台有助獨立運作，開發更多人工智能（AI）應用，以及衍生更多收入及盈利模式。同時，集團亦會繼續推動內地教育業務的發展，並且邁向收費模式發展，日後有需要時會尋求在內地上市。

梁念堅稱，在集團早年將九一助手以19億美元脫手後，除了繼續以遊戲業務作為主要收入來源，亦參與教育投資，並且實現扭虧為盈，到新冠肺炎疫情其間教育業務發展更快。儘管疫情過後，整體教育業務收入增幅放慢及錄得虧損，他們反而趁低潮時推動AI應用方案及軟件即（SaaS）服務開發，部署將來增加業務及收入來源。

推動內地教育業務邁向收費

現時網龍在海外的教育業務，主要向學校供應平板產品如ActivPanel系列等。他指老師在課堂時可運用其產品，借助AI增加更多講學內容，並生成可供TikTok收看的短片讓學生收看，甚至聲控操作。他說：「這有助減省老師備課時間，向學生發放筆記及改習作時效率會更高，甚至可更個性化地設計學生功課，提升學習效能，減低了教育的不公平性及學生之間差距。」在銷售方面，他們目前以學校及老師為對象，從中收取服務費，並開發軟件即服務銷售教學配套軟件。隨着將來收入及盈利模式改變，他料銷售對象有望擴展至個人、學生甚至家長。

網龍過去7年參與教育業務以來，梁念堅估計，累計在全球售出逾100萬塊平板，主要市場遍及美國、歐洲甚至香港。由於一般平板使用期為5年左右，他說，已到更新換代階段。目前他們的銷售多集中在每年第二三季，生意佔比達六成，較具季節性，將來可以開發月費兼提供換新平板服務，甚至探討打開企業、大學的培訓中心去擴闊市場。隨着海外教育業務臻向成熟，他相信獨立上市利便他們做更多AI開發，可更反映該業務的價值。

至於內地的教育業務，他說，焦點會放在和當地政府，甚至和北師大、華師大等合作，透過不同平台，利便合作伙伴、學生及教師投放內容，藉此建立社群方便交流。現時當地業務仍處於投資期，但是將來會邁向收費服務，待發展成熟及有需要時可以在內地上市。