中國須再出招撐經濟 股市始可望轉勢回升

根據記者翻查彭博統計數據，MSCI中國總回報指數在1999年第3季至2001年第3季期間，以及2007年第4季至2008年第4季期間均曾跌逾五成，而是次調整期由2021年2月17日開始至今，由936點下跌至上周五的413點，跌幅亦已超過五成。

中國股市向來波動 毋須過度悲觀

楊俊分析，過去20多年中國股市如此波動，原因是政府期內反覆轉變政策目標所致。他認為，中國政府在制定政策時，需要在社會和諧及經濟增長兩大目標之間取得平衡──當經濟、通脹、股市及樓市過熱時，政府便會收緊政策，政策轉為強調收入平均分配及公平競爭，強調社會和諧，這會令經濟增長及通脹放緩，股價及樓價下跌；在經濟低迷一段時間後，政府又會改變政策，轉為着重經濟增長、創造就業及鼓勵增加研發開支等，支持經濟、股市及樓市向好。

去年放寬科網內房監管 惟力度仍不足

將上述理論應用於近年中國股市，楊俊分析，中國股市在2021年上半年明顯已過熱，因此當時政府轉為重視社會和諧及收入平均分配等，這亦令過去近3年以來中國股市反覆下跌；即使中國政府2023年以來已開始調整政策，包括放寬對互聯網企業的監管及幾乎解除所有購買內地二線或以下城市住宅物業的限制，但他認為穩增長政策力度仍然不足，2024年需要出台更多政策支持經濟增長，中國股市才會真正轉勢回升。

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