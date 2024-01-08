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晉達馬文暢：中資股上季盈利料續遜預期

【明報專訊】晉達資產管理全方位中國股票聯席投資組合經理馬文暢認為，中國上市公司在2023年第3季盈利普遍未如理想，第4季亦難寄予厚望，換言之，盈利料連續3年低於市場預期，在此情况下，她認為，目前投資中國股市需要務實（pragmatic），審慎選股，才可以適應艱難的市場環境。

晉達資產管理馬文暢管理的「晉達全方位中國股票基金」，投資包括中國A股、B股、H股及美國預託證券等在不同市場掛牌的中國股票，可增加捕捉最佳投資的機會，且較能代表中國的經濟情况。根據晉達資產管理網站資料，該基金2023年回報為-11.78%，與基準指數MSCI中國淨總回報指數（MSCI China All Shares Net Return Index）相若，亮點是10大持股（見表1）中拼多多（美：PDD）在2023年股價勁升79.41%（見圖），而中石油（0857）、濰柴動力（2338）及紫金（2899）股價其內亦分別上升44.54%、24.43%及20.23%。

馬文暢認為，中國經濟近年面對不少逆風，房地產市場尤其疲弱，這除了拖累上下游眾多行業外，亦打擊市場信心，在此背景下，由下而上看上市公司，在2023年第3季上市公司盈利普遍未如理想，弱勢料延續，故第4季盈利亦難寄予厚望，換言之，2023年整體盈利料連續3年低於市場預期。她表示：「中國股市料已經連續3年進入盈利向下調整的周期，換言之，上市公司公布的盈利往往遜於市場預期。」

市場或再調低今年盈利預測

記者翻查彭博數據，以上周五收市價計，MSCI中國淨總回報指數預測市盈率約9.7倍。馬文暢估計，相關成分股公布2023年第4季業績遜於市場預期後，市場料會下調2024年盈利預測，令該指數預測市盈率回升到10至11倍此比較符合現實的水平，而這不論對比歷史平均值或其他新興市場股票指數估值均明顯折讓，故此假如跟着盈利預測不再被調低的話，估值吸引此觀點是成立的。

馬文暢指出，雖然目前不論內地投資者或國際投資者對中國股市情緒均不算樂觀，十分關注內地房地產能否及何時回穩，但內地投資者相對沒有國際投資者那麼悲觀，影響所及，在同樣於內地及本港掛牌的「A+H」股中，出現「AH差價」，不少H股對比A股股價的折讓是巨大的（見表2）。

看好優質中資消費新能源股

在現時充滿挑戰的市場環境下，馬文暢透露，她目前投資中國股市的心態務實，重視選股，希望能夠跑贏大市，當中，她認為，內地經過漫長去庫存周期後，部分企業已開始增加庫存，這是正面信號，尤其是不少優質股估值現時已屬偏低，但當然亦要留意盈利會否真的改善。

另外，馬文暢指出，即使近年中國消費市場增長放緩，但個別本土品牌憑着產品升級及創新，市場佔有率持續上升，同樣值得留意。她續說，中國在電動車、太陽能及風能等可再生能源領域處全球領先，並且擁有較完善的供應鏈，當中亦自然帶來投資機會。

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