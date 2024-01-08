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全球航運船齡13.7年 15年新高

【明報專訊】英國《金融時報》報道引述船舶經紀公司Clarksons數據稱，目前全球航運船隊平均船齡達13.7年，為15年來高位。

俄烏戰爭後 舊油輪變相升值

報道稱俄烏戰爭爆發後，市場幾乎沒有舊船被報廢，主要是運油成本因航程增加而上升，令船東更傾向不報廢舊船，亦令舊船變得有市有價。截至去年底全球集裝箱船隊船齡達14.3年，為自1993年收集數據以來高位；而運載石油和其他液體的郵輪平均船齡達12.9年，為20年以來高位。報道稱自俄烏戰爭爆發後，西方政府實施對俄商品進行貿易制裁，令歐洲需到更遠地區輸入石油，推高運油成本，變相令舊油輪升值。Gibson數據顯示自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，一艘船齡為15年的阿芙拉型（Aframax）油輪市價飈升129%至4000萬美元。與此同時，報廢同類船售價僅增長40%至920萬美元。此外，新綠色能源供應的不確定性，亦令船東更傾向不訂新船或報廢舊船。

乾散貨船亦見雷同情况，太平洋航運（2343）去年10月通告引述Clarksons數據指出，去年第3季乾散貨新建船總訂單量見近10年低位，且報廢量有限；船齡逾25年小宗散貨乾散貨船（或潛在報廢對象）便佔全球小靈便型以及超靈便型乾散貨約8%及4%。