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樓市叫價趨理性 2024置業可先選地點

【明報專訊】讀者來信：

結婚數年，一直租樓住，但如有了小朋友便要置業，見2023年樓市氣氛不太好，未下定決心，業主已表示今年會再加租。另外，2024年個人投資應如何配置？

筆者回覆：

綜觀去年樓市表現，雖然年頭曾憧憬復常後樓價會反彈，但事實上2023年無論本港還是國內的經濟都遇上寒流，而整年度樓市指數表現更從157點跌至149點左右，年內跌幅有5%。不過，筆者去年初時曾回答讀者提問時指出，市况差不妨大膽還價，如找到低水10%至20%的物業，至今仍算跑贏大市。

打算生BB 宜選兩房戶

過去10年，全球都印銀紙，購買力充斥市場，買樓不用多加思考，買入幾年便賺一筆。但現時情况已經不同，買樓更考驗買家的實力和分析力，而未來相信物業持有期會比以往升市時較長。林先生亦留意到去年租金加幅達8%以上，相信不少人都轉買為租，令租金上升，所以若能精挑細選心宜單位，長遠而言置業仍是好選擇。

關於買樓，林先生可以參考以下幾點：買樓先選地點，以往樓市氣氛好，部分買家預算有限，而搬到低水位置，現時樓價叫價較理性，可優先考慮工作和家庭生活圈子再揀選地點，最好有良好的交通配套，節省時間。

房型方面，經過按揭政策多番改良，大部分單位都可做到九成按揭，林先生可因應家庭需要而選擇合適的單位，既有生小朋友的打算，最好選擇兩房或者兩房半的單位，小朋友出生後，即使再請工人，由兩人家庭變成4至5人家庭仍有一定的彈性。至於納米樓，無論自住或投資都不適合新手，單位太細，開則用途有限，而且新納米樓管理費用較貴。

投資可考慮港股以外其他市場

如購買新樓樓花，需留意發展商財務情况，近年內房企業不斷「爆雷」，雖然暫時未見有香港的樓盤因而爛尾，但若發展商破產，承建商眼見該發展商不會再有合作機會，完工質素或多或少都會有影響，而入伙後的執修、管理，以及融資安排等等都存在變數，更甚的是業主或須抬錢上會，頓失預算。

最後，關於投資安排，去年全年港股累跌13.8%至17,047點，如果不幸投資內房或科網股，損失會更大，500萬元的投資隨時亦損失過百萬元，所以如果林先生希望在2024年達至平穩增長，有持續現金流，在投資時，建議將資金分散到不同的資產類別，除了港股，更要多了解其他投資市場，以及債券、存款證等。這可以幫助降低風險，長期持有，通常可以獲得更穩定的回報。關於如何做好投資安排，有需要可聯絡專業顧問再作詳細討論。

信達興業董事物業理財專家

理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

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[陳智鑾 理財信箱]