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袁國守：拜登特朗普再當選對金融影響

【明報專訊】今年是選舉年，本周末（13日）台灣舉行總統大選，英國亦預料於秋季舉行國會大選，而美國總統選舉定於11月5日舉行。當中美國總統大選受全球關注，因國際局勢至股市表現都受到左右，那麼拜登連任，或特朗普再次入主白宮，各有什麼影響？

不少意見認為，無論哪位候選人獲勝，若然未能控制美國國會，勝利或許沒有太大意義；不過，假如拜登或特朗普成為總統，並掌控美國國會，對金融市場將產生不同影響。對此，施羅德投資經濟學家George Brown作出了深入分析，部分觀點值得各位細嚼，相信有助制定今年投資大計。

若拜登連任 宜避開銀行醫療股

Brown認為，若拜登連任，可能試圖恢復他最初的立法議程，包括3.5萬億美元的環境及社會福利項目支出，佔GDP的10%以上，這或加劇民眾對財政可持續性的擔憂，從而推高美國國債孳息率。他又提醒，拜登可能試圖提高企業稅、個人入息稅及資本利得稅的最高稅率，以及加強監管銀行及醫療護理等領域，個別股票板塊會面臨一定程度的拋售壓力。

換言之，一旦拜登連任，投資者宜避開銀行和醫療護理股，且就算年內減息，也不用急於買入美國國債（因若國債孳息升，債價將下跌）。

相反，若然特朗普二度出任美國總統，Brown稱，唯一確定的就是「不確定性」，一方面他可能被判有罪並入獄，或導致長時間的憲法危機；另一方面，特朗普的外交政策可能進一步使美國受到孤立，故投資者應為金融市場波動做好準備，資金有機會湧入避險資產，導致政府債券及黃金價格上揚。

美股短期或調整 大選年大插機會微

此外，Brown指出，基於60/30/10的投資組合，即60%股票（標普500指數）、30%債券（10年期美國國債）及10%現金（3個月美國短期國債）構成的投資組合，在特朗普任期內，金融市場錄得35%的總回報率；相比之下，在拜登目前的總統任期內，金融市場回報率僅8.5%。

可是，如特朗普再次當選總統，就能提高投資者回報？或許會令人失望，因據施羅德的分析顯示，除了10年期美債孳息率外，前任美國總統連任，通常會令主要資產類別的名義回報率降低，但這並非完全是壞消息，因通脹在第二個總統任期通常更為溫和，相較第一個任期，國內生產總值一般更高，失業率亦更低。而前任總統再度就任，市場反應會跟總統連任相似。

另外，自1948年美國總統大選以來，當總統面對分裂的國會時，美股的平均總回報率為14.3%，而在統一政府下，美股平均總回報率增長較微，為13%。因此，按照Brown的看法，雖然今年美國大選前還有很多事情可能發生，但這場競爭似乎是一場勢均力敵的比賽，對投資者而言將會是好消息。綜合分析，儘管去年美股累漲不少，短期難免調整，但今年是大選年，全年大插機會微，有貨在手只需酌量減磅，毋須全數「清倉」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]