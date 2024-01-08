moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

買旅保有望減行程生變損失

【明報專訊】最近日本先後發生地震、撞機事故及秋葉原列車斬人事件，令不少港人關注旅遊保險的保障問題。出外旅遊意外難料，選擇旅遊保，首要考慮醫療保障是否足夠，還要留意旅程取消或延誤保障，有望減低旅程生變的損失。

明報記者 劉敬華

購買旅遊保險的意義，在於保障自己身處外地一旦身體不適，甚至發生意外，可獲各種支援及醫療保障。由於港人入住海外醫院所支付的是非本地居民價，收費往往較高，若入住歐洲等地醫院，加上匯價，醫療支出可逾百萬元。市面上旅遊保險的醫療保障，一般可保障受保人於旅程期間因染病或意外受傷引起的醫療、手術及住院費用。若僅比較醫療保障總額，是次比較的計劃中，以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃的保障額最高，可達500萬元，其他計劃為受保成人提供的醫療保障最高賠償額介乎50萬元至200萬元。

當然各計劃醫療保障總額的差距，涉保費多寡的因素。再以匯豐旅遊萬全保單次旅程環球標準計劃為例，雖然醫療保障額較高，惟5天環球保障的保費達328元，若出遊目的地為亞洲地區，轉投匯豐旅遊萬全保單次旅程亞洲標準計劃，5天保障只需支付約171元保費，同樣可獲500萬元醫療保障。假若旅遊目的地為歐美地區，必須選擇環球旅遊保障，是次比較的計劃中，以安聯旅遊保險單次來回-銀計劃較為划算，5天保費約224元，可提供最高150萬元的醫療保障。

出發前目的地發生地震獲賠償

若旅遊目的地於出發前夕發生天災，被迫取消旅程。香港保險業聯會指出，大部分旅遊保單指明，如受保人在出發前指定日數內，因目的地發生自然災害，包括地震，需取消旅程，將可獲得保障，但投保前已存在的病患或狀况，包括天氣狀况（如颱風）及自然災害（如地震）等，都屬旅遊保不保事項。以藍十字智在遊為例，該計劃的旅程取消保障可就出發前7天內，旅程目的地發生天然災難、傳染病、突然爆發涉及已安排乘搭的公共交通工具的工業行動、恐怖主義活動、暴動或內亂，可賠償不能退回之預繳交通票據、住宿、旅行團、大型運動賽事、音樂劇、演唱會、博物館或主題公園入場券的費用。

若僅比較取消行程的最高保障額，是次比較的計劃中，安盛「卓越」豐盛優遊樂優悅計劃、藍十字智在遊尊尚計劃、bolttech自寫意旅遊保頭等計劃、MSIG iTravel Plus-計劃A（全球）、匯豐旅遊萬全保環球標準計劃及蘇黎世「自在旅遊」優選計劃的最高保障額均可達5萬元。香港保險業聯會提醒，假如純粹是航空公司決定取消航班，則不屬旅遊保險可保障的範圍，旅客應向航空公司要求安排跟進。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]