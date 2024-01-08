瑞銀投資銀行研究部：內銀增長分化 濠賭營收具增長空間

瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示：「我們預計2024年我們覆蓋的中國地方銀行收入和撥備前利潤將平均同比增長7.1%和7.5%，主要由於資產負債表擴張，部分被淨息差收窄所抵消。我們預計2024年貸款將平均同比增長15%。對於淨利潤，得益於營收增長和撥備覆蓋率充足提供的緩衝，平均淨利潤可能同比增長9.2%。」

澳門博彩業方面，瑞銀投資銀行研究部持樂觀態度，認為估值不高，營收有增長空間，儘管受基數影響，增速有所放緩。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示：「我們維持2024年中場GGR達到2019年水準的105%（同比增長19%）的預測，但將EBITDA復蘇率從2019年水準的102%下調至86%，主要由於上調營業費用預測。」

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