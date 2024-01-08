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袁國守：美股1月料調整 港股續牛皮

【明報專訊】踏入新一年，美股即從高位回吐，但屬市場意料之內，因去年累升已多；三大指數中，納指飈43%，上周調整3.2%，尚算健康。

儘管美股技術指標呈頂背馳，1月回落機會高，但減息預期為今年主調，只在何時減、減多少，若美國經濟成功「軟着陸」，通脹未至「死灰復燃」，調整後的美股中長線仍可看好。正如今期「細味投資」欄主林少陽指出，資金並不是全面避險，而是換馬；以美股為例，主要是撤出過去一年估值急升的大型科技股，轉投落後的公用、醫護及基建股等。另有分析認為，中小型美股值得睇位收集，賭的是假如美股年內續升，將從納指「神奇七雄」擴散開去，所以主力追蹤小型公司的羅素2000指數ETF（美：IWM）可以考慮。

港股方面，2024年開局繼續令人失望，上周只有4個交易日，跌足4天，恒指累瀉512點，跌幅3%，周五收報16,535點。但正面看，大市成交連日不足800億元，沽壓未算嚴重，相信淡友再向下沽的空間有限，且港股基數較美股低，今年炒上機率應較高，惟料短期走不出16,000至17,000點區間，後市則要視乎內地會否推出驚喜政策，否則悶局難破。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]