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摩根大通亞洲：美減息降溫 道指沽10110

【明報專訊】踏入2024年首周，美元及美債息率回升，市場重新審視聯儲局今年減息步伐。去年大升逾50%的納指100高位獲利回吐。聯儲局公布12月議息紀錄，雖然委員認為年底通脹壓力降低，就業市場開始放緩，但利率於一段時間內仍會維持於高位，目前亦未有減息時間表。利率期貨顯示聯儲局3月減息機率由早前70%以上，回落至約62%。市場自聯儲局12月議息會議後對減息預期持續升溫，投資者關注一旦減息預期回落，股、匯及債市走勢會否逆轉。

輪場資金流反映投資者傾向部署道指追跌，截至上周四的過去10日，道指淡倉僅1日錄淨流出，累計流入金額逾1000萬元。如投資者認為道指短線或追跌，可留意道指沽（10110），行使價33,000點，實際槓桿13.6倍，2024年6月21日到期；相反看好後市可參考道指購（10120），行使價40,500點，實際槓桿19.5倍，2024年6月21日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]