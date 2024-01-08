moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：財金界普遍料美年中減息

標籤：陳永傑

【明報專訊】投資銀行高盛預計今年3、4及5月各減息0.25厘，然後每季減息一次，到今年底時聯邦基金利率降至4厘至4.25厘。其他金融機構，普遍認為年中展開減息行動，但筆者相信減息對美國以至全球投資市場的樓市股市，起到重大推升力量。

去年底聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）維持利率不變，符合市場預期，點陣圖暗示，聯儲局今年減息0.75厘。主席鮑威爾透露，不會等到通脹降至2%才減息。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，FOMC聲明語言發生了明顯的「鴿派」調整。

安本多元資產投資總監Ray Sharma-Ong表示，FOMC 的聲明和經濟預測比市場預期的更為「鴿派」。由於下一次聯儲局會議要到下月才召開，這次聯儲局釋放的「鴿派」信號為風險資產的表現提供了空間和時間。這將鼓勵更多資金流入到債券和股票市場中。

鮑威爾當時暗示新的前景並非一條直線：「FOMC不想進一步加息」及「現在宣布勝利還為時過早」。

從美元利率期貨顯示，美息有可能減至低於4厘，息口去到這個水平，筆者預期美國以至全球樓市股市步步高陞的機會甚高，投資者要密切留意市况。

美國經濟暫時沒有硬着陸的危機，筆者近期察覺到經濟力度更有所減弱，比較早前有所遜色。通脹亦不如早前那麼頑強。最低限度國際油價亦由每桶76美元下挫到72美元，在通脹所產生的上升動力減少甚多。構成通脹另一成因──糧食價格的小麥，也在一年低位徘徊，沒有向上攀升。石油和小麥價格放緩，通脹大致安心，不必過分憂慮。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]