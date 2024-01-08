陳永傑：財金界普遍料美年中減息

去年底聯儲局聯邦公開市場委員會（FOMC）維持利率不變，符合市場預期，點陣圖暗示，聯儲局今年減息0.75厘。主席鮑威爾透露，不會等到通脹降至2%才減息。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，FOMC聲明語言發生了明顯的「鴿派」調整。

安本多元資產投資總監Ray Sharma-Ong表示，FOMC 的聲明和經濟預測比市場預期的更為「鴿派」。由於下一次聯儲局會議要到下月才召開，這次聯儲局釋放的「鴿派」信號為風險資產的表現提供了空間和時間。這將鼓勵更多資金流入到債券和股票市場中。

鮑威爾當時暗示新的前景並非一條直線：「FOMC不想進一步加息」及「現在宣布勝利還為時過早」。

從美元利率期貨顯示，美息有可能減至低於4厘，息口去到這個水平，筆者預期美國以至全球樓市股市步步高陞的機會甚高，投資者要密切留意市况。

美國經濟暫時沒有硬着陸的危機，筆者近期察覺到經濟力度更有所減弱，比較早前有所遜色。通脹亦不如早前那麼頑強。最低限度國際油價亦由每桶76美元下挫到72美元，在通脹所產生的上升動力減少甚多。構成通脹另一成因──糧食價格的小麥，也在一年低位徘徊，沒有向上攀升。石油和小麥價格放緩，通脹大致安心，不必過分憂慮。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]