廖偉強：樓市撥開雲霧見青天

不過，香港自身仍有很多優勢，而且是其他地方難以取代，所以，筆者仍然深信香港是「福地」。香港不容易出現地震、海嘯、火山爆發等嚴重災害，且亦鮮有發生恐怖襲擊、種族歧視等人禍，更不是戰亂連綿的地方。香港四季分明，縱使夏天炎熱亦未至於出現酷熱高溫成災，更沒有嚴寒低溫，大雪連天。

在制度上，香港是國際化城市，法制完善，人才及資金都擁有進出自由，加上稅制簡單，且稅率低，而港府亦一直致力將香港打造為理想的營商環境，繼續吸引外資來港。種種優勢，正正為這個昔日的小漁港帶來奇蹟，亦為地產市場打下基礎。

筆者相信，今年樓市絕對可撥開雲霧，重見青天。事實上，現時市場上的租賃活動十分活躍，反映安居的需求確實存在，而且香港人並非無資本，只是在息口高企下將資金投向定期存款。隨着美國今年很大機會步入減息周期，息口勢將回調，市場上的聰明錢就會流向其他投資市場，而房地產市場必然是其中一個熱選。尤其過去一段時間，香港樓價已從高位下跌約兩成半，入市風險大降，聰明錢自然都會留意到這一點。

在現時利息仍然高企的大環境下，出現個別恐慌性拋售個案不足為奇，只要能對市場進行細心分析，有獨立思考，不輕易受到一些媒體或專家的一面之詞所影響，就能做出理性判斷，為自己帶來機遇。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]