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布少明：「辣招」已完成歷史任務

標籤：布少明

【明報專訊】正式踏入2024年，筆者先祝願人人安居樂業，樓股市場重新起飛。說回樓市，近期一眾發展商密謀部署推盤攻勢，率先打響頭炮的是黃大仙單幢新盤。項目位處市區，主打細單位，開價相宜，較市價折讓一成，而且區內已接近5年沒有新盤應市，估計有望為今年新盤市場迎來「開門紅」。筆者估計，短期依然聚焦一手，鑑於1月份似乎以中小型新盤及餘貨盤為主，預計全月一手交投可錄約500至600宗水平。至於二手交投有望承接近期回升之勢持續升溫，農曆年後甚至有望出現小陽春。

另一邊廂，本港樓市已由高峰下跌約兩成，港府日前更因應市况，決定在本季暫停推出任何私人住宅土地供應，是政府自2010年底開始主動推地以來，首次季度內不推出住宅地。這應主要由於近期市場投地氣氛淡靜，再加上現時貨尾超過2萬伙，而已獲批預售樓花但尚未發售，以及待批預售樓花合共約2.8萬伙，「存貨」着實不少，故相信港府今次是意識到樓市出現問題，而市場一般亦認為今次是政府對樓市「釋出善意」的信號。

客觀而言，地產商均希望賣樓可做到「貨如輪轉」，當賣樓銷情理想，才會在投地時顯得積極。以往在樓市市道暢旺時，發展商均願意高價投地；但按照目前相對低迷市况，發展商對樓市前景審慎，投地意欲低迷實在無可厚非。既然政府已意識到樓市交投欠佳為經濟帶來難題，其中一個「破局」之法，就是政府「撤辣」，讓樓市「辣招」光榮地完成「歷史任務」，只要交投暢旺，發展商做到貨如輪轉，對於「麵粉」的需求自然增加，同時可帶動各行各業，激活整體經濟表現。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]