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恒指五連跌 科指插3%見13月新低 北水南水齊走資 美團小米沽壓大

標籤：經濟

【明報專訊】美國去年12月就業數據勝預期，市場對聯儲局3月減息預期降溫，美匯、美債息反彈，人民幣回吐，加上中植集團破產清算申請獲北京市法院受理，利淡市場氣氛。港股延續近日跌勢，最多跌近400點，收市跌310點，報16,224點，連續5日下跌，累跌822點或4.8%，是近4個月以來最長跌浪。息口敏感的科網股昨全線下跌，科技指數大跌3%見逾13個月低位。外資、北水齊走資，滬深股通下的南水，昨淨流出逾43億元人民幣，港股通下的北水亦淨流出14億元。

證券界人士指出，港股表現極差，市場投資意欲及信心低迷，恒指後市再跌穿16,000點機會大，投資者宜觀望，保留現金。恒指昨高開46點，早段曾升56點，之後掉頭向下，午後最多跌390點，低見16,144點，尾市跌幅收窄，收報16,224點，跌310點，是去年12月11日後收市新低。科指更見2022年11月底以來低位（見圖），最多跌3.5%，收市跌3%，國指亦跌2.2%。

5日跌822點 4個月來最長跌浪

大市全日成交844億元。南水終止單日流入，淨流出43.4億元人民幣；北水亦淨流出14.29億元，終止連續5日流入，其中盈富（2800）遭淨沽2.44億元，南方恒生科技（3033）走資1.08億元。科技股方面，騰訊（0700）遭北水淨沽6.38億元，美團（3690）淨沽2.6億元，兩者股價分別跌1.4%及4.9%。其他科網股沽壓亦大，小米（1810）、京東（9618）跌近4%，阿里巴巴（9988）跌近2%。

金融股亦捱沽，友邦（1299）跌2.2%、港交所（0388）挫3%、平保（2318）挫4%。藍籌股中僅3股錄得升幅，其中匯控（0005）升0.5%、中海油（0883）升0.7%。內需股及消費股沽壓重，海底撈（6862）、百勝中國（9987）跌逾3%、九毛九（9922）跌4.2%。恒大汽車（0708）董事被刑事拘留，午後復牌一度大跌22%，收市跌6%。

分析：或跌穿16000 宜保留現金

股票分析師協會副主席郭思治形容，港股表現極差，不止因為五連跌，而是內地經濟壓力短期無法改變，市場投資意欲及信心愈來愈低迷。市况稍好轉時投資者不會買貨，持重倉者又選擇離場，因此股市上升沒動力，下跌就沽壓沉重。雖然港股已連跌5日累跌逾800點，短期技術反彈不意外，但他預計之後又再下跌，後市跌穿16,000點機會大，目前港股仍屬熊市3期的範圍，投資者宜觀望，保留現金。

明報記者