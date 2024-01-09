瑞銀法巴料內地今年GDP增長放緩

法巴估升4.5% 消費出口成動力

內地將於下周三公布去年第4季國內生產總值（GDP）增長，若該季經濟增長率達4.4%或以上，就可以達成官方全年5%的增長目標，至於今年GDP增長預測，彭博綜合各券商資料，普遍預期經濟增長將放緩（見圖）。

法國巴黎銀行（中國）首席經濟學家榮靜昨日表示，預計中國今年GDP增長將稍放緩至4.5%，指內地去年經濟增長目標能設於高達5%，主要因其低基數效應所致。她提到，中國2020年GDP增長僅2.2%，而2022及2023年平均GDP增長只稍高於4%，並表示中國GDP總額近18萬億美元的經濟體，能實現GDP增長4.5%已屬不錯。

榮靜又預料，內地今年經濟增長動力仍為消費和出口貿易，尤其是私人消費方面，她指去年中國消費復蘇預期仍較想像中為弱，因其消費者信心有下降趨勢，其中家庭對收入和就業的預期均見下跌；但另一方面，內地失業率由2022年的6%，回穩至去年的5%，已恢復至疫前水平；同時去年勞動人口比率有所上升，加上去年首3季儲蓄比率超越疫情前，認為過度儲蓄的情况將於今年有所改善，為消費方面提供上行空間。她亦預計今年內房行業將會繼續拖慢中國經濟增長，她引述該行於分析土地購買、內房銷售，以及新開工等多項因素顯示的內房景氣程度指標，於過去兩年的下跌幅度，均大於房地產開發投資額的跌幅，故預計今年內房銷售額將大幅下跌。

瑞銀料至2030年平均升4至4.5%

另外，瑞銀中國區總裁及瑞銀證券董事長錢于軍，昨於上海「第24屆瑞銀大中華研討會」開幕致辭時表示，雖然預計中國的潛在GDP增長到2030年將放緩至3.5%，但預計從今年至2030年間，平均增長率將介乎4%至4.5%，料佔全球增長率的三分之一。