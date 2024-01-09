恒大汽車執董劉永灼遭刑拘

恒大汽車昨午復牌 全日挫6%

恒大汽車昨早市前停牌，午市復牌，復牌後曾大跌22.9%或低見0.32元；其後股價一度倒升1.2%或見0.42元，但最終全日收跌6.02%，報0.39元。

今次被拘留的劉永灼年約43歲，於2003年加入中國恒大，曾被內媒形容為「許家印接班人」。他除了曾任中國恒大副總裁，更參與多項恒大業務。近年恒大汽車多次傳出引入戰投及其他負面消息時，他曾代表公司多次回應傳媒查詢。

據恒大汽車2022年年報及其委任公告，劉永灼曾任恒大足球俱樂部董事長、恒大高科技集團董事長、恒大礦泉水集團董事長等；曾分管恒大文化產業集團、恒大農牧集團、恒大互聯網金融集團等。

劉永灼在2020年6月加入時稱恒大健康的恒大汽車，據集團2021及2022年年報顯示，劉永灼董事袍金、薪金連其他福利等分別達6849萬元（人民幣，下同）及4398.4萬元，兩個財年薪酬均較現任董事長肖恩更高。

目前中國恒大除許家印已因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施，傳出包括許家印二兒子許滕鶴、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等多名現任及前任高層已接受調查，公司尚未正式向外公布集團現任或前任高管被查的人數等資料。

在本月1日，恒大汽車披露戰投紐頓集團的股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方並未同意延長截止日期，因此認購協議已於去年12月31日失效。