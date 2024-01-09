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大摩料今年內地新能源車銷量升21%

【明報專訊】摩根士丹利發表中國汽車股2024年展望，預計今年內地乘用車銷量按年跌2%至2550萬輛，但新能源汽車銷量按年升21%至1070萬輛，意味其滲透率可達到42%。另具智能駕駛應用、新增值內容的車股可望跑出，尤其新能源車新勢力的「蔚小理」，同時廣汽（2238）等傳統車廠質素改進，有助股價趕上表現較好的新能源車廠。

報告提及未來中國汽車行業有5個關鍵值得留意，包括跨地區和跨行業戰略合作；技術差異；自動駕駛及人工智能；車企改善平台和技術降配以降低成本；及汽車製造地轉移至海外。至於中國汽車出口勢頭會否延續，大摩預計中國汽車製造商將轉向東南亞、拉丁美洲等新興市場，同時加快在歐洲本地生產計劃，因當地能提供價格實惠的電動車選擇有限。雖然歐盟行動或減慢中國電動汽車推進速度，但未必完全停止。

理想成首選股 降比亞迪目標價

另外，大摩認為，除非宏觀經濟出現強勁的需求恢復，否則內地新能源汽車價格戰將持續至今年首季，其後或有機會繼續，而且電動車企或經銷商由現在至2月中旬的農曆新年之前，或更加積極推行促銷策略，以加快去庫存。大摩首選股為理想汽車（2015），目標價升至246元，另將比亞迪 （1211）目標價下調，評級為「與大市同步」（見表），認為近期對投資者吸引力減低，反而會繼續留意其潛在的競爭對手如華為、小米（1810）於汽車業的動向。