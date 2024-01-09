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WSJ：阿里騰訊削Nvidia訂單 嫌棄「降級」晶片 或轉投華為

【明報專訊】美國去年10月收緊Nvidia（美：NVDA）對華銷售高性能AI晶片的限制，促使Nvidia設計出一系列性能「降級」的新產品，惟中國雲端企業似乎並不熱中於購買這些「降級」晶片。《華爾街日報》（WSJ）引述知情人士稱，中國主要的雲計算企業自去年11月起就開始測試Nvidia的「降級」晶片樣本，而阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）已向Nvidia表明，今年的採購訂單將遠少於原先計劃。消息稱，兩家科技巨企正將部分高性能AI晶片訂單，轉交華為等中國本土企業。

受對華產品降級的影響，Nvidia與中國本土生產的替代晶片在性能上的差距收窄，令華為等中國生產的晶片更具吸引力。知情人士稱，除了將部分AI晶片訂單轉交本土企業，阿里巴巴和騰訊也將更倚重內部自研的晶片。據稱，阿里巴巴的晶片部門平頭哥，正開發名為「含光」的特定用途AI處理器。阿里雲的一名高層表示，若未來幾年的出口限制持續收緊，那麼現在就要考慮替代方案。據稱，中國另外兩大晶片買家——百度（9888）和TikTok母企字節跳動也有類似措施。該消息未影響Nvidia股價，其股價早段升2%，主要科技股亦普遍向上。

阿里騰訊或更倚重自研晶片

在Nvidia即將推出的產品當中，性能最高的新一代AI晶片名為H20。中國企業已對其樣本進行測試，但測試人員指出，要模擬出Nvidia前代晶片所具備的算力，將需要更多H20晶片，這增加了營運成本。相比美國晶片，最先進的中國晶片已能應付不太複雜的AI訓練任務。

消息指出，華為於2023年從中國主要的網絡企業，取得至少5000塊昇騰（Ascend）910B晶片的訂單。該款晶片被認為是最接近Nvidia禁止出口的A100晶片的替代品。

對Nvidia來說，要同時滿足美國的監管要求，並向中國客戶提供所需的晶片，變得愈來愈難以兼顧。中國是Nvidia的主要市場之一，為該公司貢獻約五分之一收入，但緊張的地緣政治局勢，令該公司在中國市場面臨銷售下滑的風險。長遠來看，由於美國監管部門已表明會定期評估晶片出口管制，令中國買家不能確定Nvidia能否持續供貨。中國客戶正為此調整策略，以應對Nvidia未來可供出口的產品可能愈來愈少。

內企採購Nvidia比例或降至60%

科技研究機構TrendForce估計，中國雲計算企業目前約80%高端AI晶片採購自Nvidia，但未來5年的比例可能降至介乎50%至60%。

美國政府過去兩年兩度收緊對華技術出口限制。在2022年10月首次實施限制措施後，Nvidia降低了對華出口的晶片性能。到去年10月，更多Nvidia晶片被禁止對華出口，促使Nvidia研發新一批「降級」晶片。

Nvidia稱，對華晶片的銷售限制，短期內不會為公司財務構成影響，但長遠將導致美國晶片行業無法在當地展開競爭。來自中國官方的採購訂單，正推動華為等國產晶片的需求。根據企業採購文件，中國電信去年10月就採購了總值約3.9億美元採用華為晶片的AI伺服器。

（華爾街日報）

[國際金融]