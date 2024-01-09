陳錦興：避險心態強 利高息中特股

上周五，美國12月非農業職位增長，由11月向下修訂後的17.3萬個加快至21.6萬個，優於市場預期的17.5萬個，失業率維持在3.7%，平均時薪按月增加0.4%，整體數據強於預期，反映就業市場韌性足。充足就業可支撐美國的內部消費，從而令美國在高息環境下避過衰退，達至軟着陸，這也是財長耶倫的信心所在。去年底市場炒通脹受控，美聯儲可提早減息，依當前數據看，是一廂情願居多。

還有，中東危機有蔓延風險，紅海航道不暢，大型船公司繞遠道而行，必將推高運費，近期強勢的航運股正反映這一新趨勢。形勢緊張，國際油價也在回升，對放緩中的全球通脹而言，是壞消息。基於此，預設很快進入減息周期，並不現實。

至於香港，財爺最新暗示，港府的財赤將維持多兩年，主要是基於印花稅及地價收入減少，加上經濟表現不及預期。

內地方面，經濟處於整固期，樓市、消費及投資都在修復中，投資者正期待更多財政及貨幣政策支持。基於利率趨勢未明、中東危機蔓延及中港經濟需時整固，資金首季轉向高息、中特板塊及受惠地緣政治危機的股份如航運、石油股等，這趨勢將持續，中電信（0728）、中海油（0883）及中遠海控（1919）料跑贏。

英皇資本財富管理方案研究總監

[陳錦興 興之所選]