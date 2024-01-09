梁天卓：金庸《俠客行》如何看贏在起跑線？

諾獎得主：學前教育影響將來收入

關於後天栽培的重要性，我在本欄已不止一次介紹過芝加哥大學的諾貝爾獎得主赫克曼（James Heckman）有關學前教育重要性的研究：赫克曼的研究發現，優質的學前教育對小朋友將來的收入有明顯的影響。不過，原來即使在經濟學重鎮的芝加哥大學經濟系，不同教授的研究都有不同的結果。《怪誕經濟學》作者列維特（Steven Levitt）有研究發現不少被認為是「正確」的養兒方法（如跟小朋友讀故事書或陪他們去博物館等）都沒有顯著影響，反而父母本身的質素（如教育程度、歲數和是否樂觀等）都與小孩將來成長有更大關係。

學術研究如是說，金庸又如何看贏在起跑線？他其中一本小說《俠客行》可能帶出一點端倪。

書中的主角石破天是另一角色石中玉的胞弟，二人因長相貌似而引來一連串誤會。雖然容貌相似，但兩人性格可說是南轅北轍：石破天從小由父母仇人帶大，被取名為「狗雜種」，所受對待比後母對繼子的待遇更差，長大成人後既是文盲，又不懂世事。但可能正因如此，石破天長大後個性仁厚老實，後來遇到各種奇遇成為武林高手可說是因禍得福。

父母後天栽培或最重要

相反，石中玉母親因失去一子而對他百般呵護，寵愛有加，由小到大十指不沾陽春水，差點連食物都要餵到落嘴，雖然他父親送他到雪山派集武學做人，但是結果他還是姦淫擄掠，貪慕虛榮，最終更被亦正亦邪、脾氣古怪的「摩天居士」謝煙客收留管教。

同一父母，先天基因差不多完全一樣（連容貌亦因太相似而被誤以為是對方），但個性修養和最終的命運卻迥然不同，金庸似乎是暗示贏在起跑線，父母後天的栽培才是最重要。

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]