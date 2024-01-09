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Nvidia中國「特供版」晶片傳次季出貨

【明報專訊】據外國媒體報道，經過一輪討價還價之後，美國商務部改變主意，Nvidia（美：NVDA）針對中國內地市場而設計的3款中國「特供版」人工智能（AI）晶片HGX H20 SXM、L20 PCIe、L2 PCIe，將會重新獲得放行，由今年第二季開始量產和出貨。

事緣美國政府在去年10月17日頒佈的新的出口禁令，進一步限制Nvidia的高性能AI晶片出口到內地。Nvidia被迫停止A100、A800、H100、H800和L40S等晶片向內地出貨。為此，Nvidia趕緊設計3款專門針對中國內地市場的「特供版」AI晶片，3款晶片都是基於H100晶片修改而來，在性能上大幅降級，以避開美國政府的出口管制。但又遭到美國商務部長雷蒙多反對，公開斥責該公司此舉是「打擦邊球」。

美商務部傳有限度放行

美國商務部認為，這3款本來不在出口管制清單之內的降級AI晶片仍然屬於敏感技術，可能會被中國內地應用於軍事目的，故要求Nvidia停止出口到中國內地的計劃。 經過一番協商和妥協之後，Nvidia終於獲得美國商務部同意，可以向中國內地的客戶提供上述3款低檔AI晶片，但傳聞前提是也需要申請出口許可證，以及必須在某個日期之前完成出貨。

Nvidia發言人表示，該公司對美國政府的決定感到滿意，也感謝中國內地的客戶和合作伙伴的支持和信任。

但順得哥情失嫂意，這些性能大幅降級的AI晶片，又令到內地的雲端運算大客戶採購意願大減。據知情人士透露，由去年11月起，阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）等內地大公司一直在測試Nvidia這些「特供版」AI晶片的樣本。它們最近已向Nvidia表明，今年訂購這些「特供版」AI晶片的數量，將會遠遠少於之前原先計劃採購、但已經被禁出口到內地的Nvidia高性能AI晶片（例如A100和H100等）的數量。

相反，阿里和騰訊正在將一些先進AI晶片的訂單轉交給內地的本土公司，並且更加倚賴它們內部開發的AI晶片；而百度（9888）和字節跳動也是如此。

根據網上曝光的數據，Nvidia的H100 SXM晶片浮點運算性能高達1979 TeraFLOPs（TeraFLOP即每秒1萬億次浮點運算）。而HGX H20 SXM晶片是H100 SXM縮小版，但其浮點運算性能只是296 TeraFLOPs，只是H100 SXM的大約15%。而L20的浮點運算性能更只是239 TeraFLOPs，L2的浮點運算性能更低至193 TeraFLOPs，分別只是H100 SXM的大約12%和9.75%。如此巨大的性能差距，難怪被內地的科網巨頭嫌棄，寧願部分轉用國產AI晶片。

國產替代晶片以華為「昇騰」為首

據報道，除了Nvidia的AI晶片，現時內地市場最流行的AI晶片可能是華為的「昇騰910B」（Ascend 910B）；其次，海光（滬：688041）的DCU亦不錯，兩者可以勉強對標Nvidia的A100晶片云云。去年8月，百度和華為簽約，以4.5億元人民幣採購1600枚「昇騰910B」晶片。

長期以來，百度在「文心一言」語言大模型的推理端都是使用自家研發的「昆崙芯二代」晶片，在訓練端主要倚靠Nvidia的V100和A100晶片。上述的採購案相信意味着，百度在「文心一言」的訓練端開始使用華為的「昇騰910B」晶片。

另外，360集團去年亦採購了大約1000枚「昇騰」晶片；神州數碼（深：000034）和恒為科技（滬：603496）用4億元人民幣，向華為採購一批「昇騰」伺服器。而華為還研發了「昇騰910C」晶片，將會在今年安裝在它的深圳鵬城雲腦第三期。

科大訊飛：早按不買美晶片佈局未來

「現在業內基本都按照國產晶片來規劃算力，科大訊飛（深：002230）早就已經按照不購買美國晶片來佈局未來。」科大訊飛創辦人兼董事長劉慶峰說。

美國政府忽然對Nvidia的中國「特供版」晶片開綠燈，顯然也是因為憂慮過度限制AI晶片出口到內地，反而會倒迫內地業者採用國產AI晶片。畢竟，AI晶片為應用於伺服器、超級電腦和數據中心，而非安裝在智能手機內，14納米和7納米的製程技術暫時也夠用。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]