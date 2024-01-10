人行暗示降準減息谷信貸

鄒瀾亦提及會綜合運用公開市場操作、再貸款再貼現工具提供信貸增長，又指將強化逆周期和跨周期調節，為經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境。財政政策方面，他指今年積極的財政政策將綜合使用專項債、國債等工具，適度擴大財政支出規模。人行會加強協調保障政府債券發行，推動信用債發展，並支持金融機構發掘信貸需求，多措並舉促進貸款合理增長。

分析：春節前或降準

鄒瀾去年7月在新聞發布會上，亦曾提及會綜合運用存準率、MLF等貨幣工具保持銀行流動性充裕和信貸合理增長，不過人行到8月和9月才減息降準，市場有意見認為言論不代表人行會立即寬鬆。澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，鄒瀾提及存準工具，並暗示會引導利率下降，強化市場對人行放鬆政策的預期，不過他指不少預期已在市場反映。

人行去年底未有放寬貨幣政策，富邦銀行香港投資策略及研究部主管潘國光認為，因為歐美央行仍在加息，人民幣匯率下跌令政策受限，不過現時美息已見頂，加上房地產問題有可能引發金融風險，內地將更明確加強經濟刺激措施，在最近政府和人行對政策的用語，較去年中內房問題加劇時更積極。他認為，人行下周一MLF利率下調0.1厘的機會很大，並會在春節前降準0.2至0.25個百分點，料第2季也會以相同幅度減息降準，而下半年則視乎需要。

人行12月MLF超額續作8000億元，加上通過政策銀行新增3500億元抵押補充貸款（PSL），用於房地產和基建領域，兩者注入資金等於降準0.5個百分點，有意見指人行或選擇採用政策工具而非降準。不過平安證券認為，PSL與降準有本質的分別，不一定會影響降息降準等正常操作，而是作為政策組合的一部分。