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港股六連跌 26年來最差開局

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行暗示可能透過降低存款準備金率（RRR）等方式刺激信貸，惟對內地及香港股市支持短暫。港股早段隨A股反彈最多190點，但高位缺乏支持，升幅逐步收窄，收市倒跌34點，報16,190點，為14個月收市新低。今年開局以來已經連跌6個交易日，為1998年初以來最長新年開局跌市。重磅科網股捱沽，拖累科指倒跌再尋底，續見逾13個月低位。港股通下的北水再走資逾40億元，為近3周以來最多。

北水淨流出急增1.8倍

分析認為，港股主要跟隨內地A股下跌，就算人行降準，相信對刺激股市的作用有限，港股後市有可能進一步下試16,000點。

恒指昨日高開31點，早段最多升190點，不過午後A股曾由升轉跌，港股亦跟隨，最後以全日最低位收市，報16,190點，跌34點，是2022年11月10日後收市新低。恒指連跌六日，累瀉857點或5%。科指跑輸恒指，收市跌近1%，續見13個月低位，並且連跌3日。

大市全日成交縮減至819億元。北水淨流出40.36億元，較上日增加1.8倍，已是連續第2日流出。盈富（2800）遭北水淨沽20.7億元；恒生中國企業（2828）亦走資6.2億元。科技股方面，騰訊（0700）淨沽9.2億元、美團（3690）淨沽4.1億元，兩者股價分別跌1.5%及4.6%。

其他科網股亦捱沽，京東（9618）旗下達達集團涉誇大收入，全日挫3.1%；阿里巴巴（9988）下滑0.9%。但個別股份走強，受惠內地煤價上升，神華（1088）昨日收報28.5元，升1%。聯想（0992）延續強勢，升4.5%，為升幅最大藍籌。匯控（0005）及友邦（1299）升約1%。

分析：降準刺激有限 需有實質政策

恒豐證券資產管理部總裁連敬涵表示，港股今年初出現26年來開局最長跌浪，顯示市底極弱。港股昨日高開低收，後市有可能進一步下試16,000點，甚至去年12月的低位15,972點。港股主要是跟隨A股下跌，直言目前市場沒有任何利好消息，內地日前更傳出反貪腐消息，市場擔心有更多監管，利淡投資氣氛。他認為就算內地降準，對刺激股市作用有限，始終要有實質政策出台才有效。