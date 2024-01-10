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大摩唱好電訊股前景 摩通首選中移

【明報專訊】摩根士丹利發表報告指出，電訊股回報改善、息率見頂驅動估值重評，並對該行業今年增長前景持積極態度。首選中國電信（0728），給予「增持」評級，目標價4.5元（見表）。另摩根大通亦看好中資電訊股，首推中國移動（0941），給予「增持」評級，目標價由75元下調至74.5元，以反映增長預期放緩。

本地電訊股 大摩首選香港電訊

大摩報告提及，由於電訊行業競爭穩定、良性行業監管，以及工業互聯網領域的市場份額增長強勁，預期三大中資電訊營運商今年服務收入增長6.3%、盈利升7.7%。另由於5G投資進入尾聲，現金流改善或繼續增強股東回報。該行維持三大中資電訊股「增持」評級，惟中國聯通（0762）目標價由6.5元降至6元，主要反映短期現金流轉弱。

至於本地電訊股，大摩表示，電訊行業焦點由用戶數量轉移到平均每月每戶收入（ARPU），同時定價競爭保持穩定，相信美國減息將有助香港電訊股估值重新評估。該行首選香港電訊（6823），維持「增持」評級及目標價10.5元。

摩通料中移今年派息率逾70％

另外，摩通稱，中資電訊股在市場波動中具較高防禦力，但認為企業或雲業務疲軟或令電訊行業收入增長由去年7%放緩至今年6%，且雲業務缺乏價值釋放的機會，預計今年只有中移動可提供超過70％派息率。摩通下調中國電訊股目標價以反映較低的增長預期，並首選中移動，因其股息收益率達8厘。另對中興通訊（0763）維持「減持」評級， 主要由於其資本支出較少或影響業務的增長前景。