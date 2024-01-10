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畢馬威料今年港IPO集資達千億 預期90新股上市 全球排名升至首五名

標籤：經濟

【明報專訊】儘管港股IPO市場2023年表現失色，全年集資額不足500億元，為逾20年來最低，惟再有國際會計師行預期今年集資額有望倍增至逾千億元。畢馬威中國資本市場合伙人劉大昌昨日於《中國內地與香港IPO市場2023回顧及2024年展望》記者會上表示，預期本港2024年將有90集新股（IPO）上市，集資1000億元，全球排名可由去年的第六名，上升至首五名。

明報記者 田越

綜觀四大會計師行預測，今年IPO市場回暖為市場共識，畢馬威與德勤及羅兵咸永道同預期今年IPO集資額可達千億元，只有安永料集資額僅為500億元最悲觀（見表）。

去年香港的一系列上市改革，例如引入為特專科技公司而設的《第18C章》，畢馬威相信有助增强各種特專科公司對香港上市的興趣，預計2024年會有5隻18C新股上市；而GEM上市改革相信也可以吸引到10隻GEM於2024年在香港上市。同時，受惠於大型公司分拆項目即將落實，劉大昌預計2024年會有5宗分拆後IPO來港上市集資50億至100億元。

料首季慢熱 第二三季才更多IPO

此外，劉大昌表示，整體市場雖預期在2024年有所改善，但2023年的疲弱行情應該還會持續一段時間。因應市場淡靜，港交所（0388）去年第四季處理中上市申請，由去年第二季的116宗接近減半至59宗（見圖）。目前較多公司不急於更新招股書，大多會等到2023年全年財務審計完成後再更新上市資料，因此，劉大昌料香港IPO首季相對慢熱，要等到第二、第三季度才會見到更多IPO上市。

新股市場好轉需內地經濟配合

港股IPO市場能否真正好轉，劉大昌認為，除要看美國聯儲局會否減息促進資金流通外，更主要需要看中國經濟會否好轉配合，因為歸根究柢在港交所上市大部分為內地企業。

至於中東市場，劉大昌表示，香港是亞洲首個沙特阿拉伯股票交易所買賣基金（ETF）上市地點，相信2024年香港與中東的合作將進一步加強。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合伙人朱雅儀補充，中東對高科技投資機會有興趣，相信未來會關注本港高科技投資機會而來港投資，但預計不會於年內發生。