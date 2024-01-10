富邦：港元定存息料年中失守4厘

料美聯儲5月或6月開始減息

利率期貨市場現時主流預期聯儲局今年3月開始減息，全年減息1.25厘，他認為相關預期過於進取，美國減息是免停留高息太久，降低軟着陸機會，經濟數據並不支持需要大幅減息，減息太多或反映經濟衰退，反而不是好事。他預期聯儲局會在5月或6月開始減息，合共減息0.75厘，每隔一次會議減息。

今年上半年港樓價料跌5%

本港銀行最優惠利率（P），美國自2022年3月加息4次後，在9月才加息0.125厘，潘國光認為在美國減息2次至3次後，P息最早也要到第三季才會下調0.125厘。

按息高企拖累去年本港樓市由升轉跌，潘國光認為今年上半年樓價也會下跌5%，至年中港息隨着美息回落，樓價開始回穩，他又認為目前樓市沒有炒賣風氣，針對炒樓的辣招不合時宜，有放寬空間容許置業和收租投資。

美息下跌亦會帶動美元下跌，潘國光預期在3月議息後，市場對減息前景更為明確，美元在4月會再加快下跌，完結今年初的反彈，今年中美匯指數料將跌穿去年中的99點低位，人民幣則回升至接近7算水平。