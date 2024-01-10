富邦：港元定存息料年中失守4厘

【明報專訊】市場普遍預期今年美國聯儲局減息，1個月港元拆息自去季的5.66厘高位，至昨日跌至4.91厘水平。富邦銀行香港投資策略及研究部主管潘國光預期，聯儲局最快在今年5月或6月開始減息，市場開始消化減息將帶動拆息向下，預期各年期的港元定期利率會在今年中失守4厘，建議現時可以鎖定較長期的定息。
利率期貨市場現時主流預期聯儲局今年3月開始減息，全年減息1.25厘，他認為相關預期過於進取，美國減息是免停留高息太久，降低軟着陸機會，經濟數據並不支持需要大幅減息，減息太多或反映經濟衰退，反而不是好事。他預期聯儲局會在5月或6月開始減息，合共減息0.75厘，每隔一次會議減息。
本港銀行最優惠利率（P），美國自2022年3月加息4次後，在9月才加息0.125厘，潘國光認為在美國減息2次至3次後，P息最早也要到第三季才會下調0.125厘。
按息高企拖累去年本港樓市由升轉跌，潘國光認為今年上半年樓價也會下跌5%，至年中港息隨着美息回落，樓價開始回穩，他又認為目前樓市沒有炒賣風氣，針對炒樓的辣招不合時宜，有放寬空間容許置業和收租投資。
美息下跌亦會帶動美元下跌，潘國光預期在3月議息後，市場對減息前景更為明確，美元在4月會再加快下跌，完結今年初的反彈，今年中美匯指數料將跌穿去年中的99點低位，人民幣則回升至接近7算水平。