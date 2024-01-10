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瑞銀料今明兩年智能手機出貨量錄增長

【明報專訊】瑞銀發表2024年亞太地區科技行業展望，瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管Nicolas Gaudois預期，今明兩年智能手機出貨量將分別按年增長3%及2%，美國以外市場將迎來疫情後首個較穩定的設備更換周期。

瑞銀投資銀行台灣研究主管Randy Abrams稱，半導體行業去年仍受疫情遺留問題如高通脹、宏觀經濟弱及地緣政治等影響，主要科技市場如個人電腦、智能手機等均錄跌幅，但今年相關壓力有望緩和，包括庫存改善，主要科技市場需求重拾增長，預期行業今年起開始復蘇，而且勢頭能持續至明年。

Randy Abrams預期，未來一兩年人工智能將由基於雲端服務，轉移至邊緣設備更多應用，預期生產商將提升智能手機、個人電腦、物聯網等產品的運算能力，相關潛力可擴大技術周期以及行業受惠群體更廣泛。至於亞太區半導體股表現，他認為，今年初由美國主導半導體股回調亦影響亞太區相關股份表現，如行業今明兩年復蘇，相信投資者會在今次回調後買入。韓國及台灣是投資者傳統關注的市場，尤其是相關行業股份表現回升後，仍落後於部分海外市場。

被問到美國半導體出口管制對內地人工智能發展影響，Nicolas Gaudois指出，聽到今年更多企業或改用規模較細的語言模型，更針對地應用特定場景，向用戶提供有效的解決方案。