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Nvidia搶「AI PC」商機 股價破頂 新顯卡未違美限制 可對華出口

【明報專訊】憑藉GPU（圖像處理器）的技術優勢，AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）除了在數據中心業務獨佔鰲頭，也爭取在AI PC領域壓倒對手。該公司周一宣布推出3款專供個人電腦（PC）使用的AI顯卡，讓遊戲玩家、設計師、內容創作者及其他電腦用戶在PC或手提電腦運行AI軟件，毋須依賴互聯網接入雲端的AI服務。Nvidia表示，新顯卡符合美國的出口管制，可對華出口，為無法取得Nvidia最強大GPU的中國企業及研究人員等提供替代方案。受新AI產品的消息刺激，Nvidia股價周一收市升逾6%至522.53美元，創收市新高，昨早段股價漲至525.25美元，再刷新歷史高位。

科技股推動美股三大指數周一顯著上漲後，昨早段回落。此外，蘋果（美：AAPL）宣布新款混合現實（MR）頭戴設備Vision Pro將於2月2日在美國上市，但股價早段仍下滑1%。市場等待本周四公布美國通脹數據之際，美國10年期國債孳息率繼續在4厘以上徘徊。國際油價周一挫逾3%後，昨晚反彈1%。

適合遊戲及運行AI軟件

Nvidia表示，新顯卡是現有產品的更新版本，既可用於遊戲，也可用於運行AI軟件，例如可應用於Adob​​e Photoshop的Firefly生成器上生成圖像。將於本月底上市的GeForce RTX 4080 SUPER，擁有更多核心處理器及更快速的存取記憶體，其運行Stable Diffusion XL圖像生成軟件的速度，較上一代Nvidia技術的同類產品快1.7倍，並為遊戲提供光線追蹤技術，通過計算光線的路徑來建構圖像，解像度達4K超高清規格，提供更具真實感的遊戲，並可改良遊戲角色的對話，售價999美元。

Nvidia也發布了售價為799美元的RTX 4070 Ti SUPER和售價為599美元的RTX 4070 SUPER，這兩款顯卡將於本月稍後上市。

PC遊戲玩家往往支付數千美元購買顯卡來提升視頻遊戲體驗。Nvidia形容，新產品的價格「很棒」，並可助PC行業透過「AI PC」吸引消費者將PC升級。

Nvidia強調，目前的顯卡顯著改良，目標是在PC運行AI模型，讓電腦本身具備生成式AI功能，毋須再將信息傳送雲端處理。主攻PC晶片市場的英特爾（Intel）（美：INTC）、超微半導體（美：AMD），此前已宣告業界進入「AI PC 新時代」，並認為AI軟件在PC運行，較在網絡運作安全，且反應更為敏捷。

Nvidia推出的新產品，反映其在AI PC領域也與英特爾、AMD及高通（美：QCOM）展開競爭 。據稱，搭載了Nvidia新款RTX AI顯卡的華碩、Acer、惠普、戴爾、聯想、Razer和三星電子手提電腦，稍後將陸續上市。

PC領域望添增長動力

Nvidia形容，其顯卡是為PC提供動力的「最佳引擎」，若與Nvidia同時發布的新軟件及優化AI模型配合使用，這些產品將較使用英特爾晶片的電腦，呈「數量級別」（order of magnitude）的改進。目前已有逾500個軟件經過調整，可與RTX技術有效地配合。

在經歷新冠疫情其間的銷售高峰後，全球PC出貨量大減，令製造商和零件供應商的庫存累積。Nvidia憑藉為數據中心提供AI晶片，避免了PC銷售下滑的影響，過去一年股價升逾兩倍，如今PC領域又可望為其帶來增長動力。

（綜合報道）

[國際金融]