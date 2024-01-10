moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

日股創34年新高 泡沫爆破後最佳

【明報專訊】受美國科技股周一上漲推動，日本半導體股受到追捧，日本股市昨結束三連休後，日經指數曾升穿33,900點，創1990年3月12日以來的34年盤中高位，刷新泡沫經濟爆破以來的最高紀錄，反映投資者正樂觀預期日本結束與通縮的長期鬥爭後，經濟將恢復增長趨勢。

日經指數去年升近三成，是10年來最佳的表現，也是全球升幅最大的股票指數之一。由於日本當局推動企業提高股東價值，加上通縮逐漸消退，取而代之的是溫和的價格上漲。即使日圓近期有所反彈，但日圓匯率仍處於歷史較低水平，為出口帶來支持。加上「股神」巴菲特加大對日本主要貿易企業的押注，令市場對日股前景樂觀。

三井住友信託銀行市場策略師Ayako Sera表示，日本股市一直很便宜，企業治理改善，以及巴菲特加持，推動日經指數重返30年高位並不令人意外，眼下應關注日經指數能否創歷史新高。日經指數在1989年末觸及38,915點的歷史高位。隨着泡沫經濟爆破、經濟持續低迷，直至雷曼爆煲後的2009年3月，日經指數跌至7054點的低谷。

央行本月料削買債

隨着前景改善，日本央行暗示將縮減每月購入超長期國債的規模，向市場發出今年可能縮減刺激措施的警告。日本央行周二購入價值1500億日圓（約81億港元）的10年至25年期日本國債，與去年12月25日的購買量一致，但由於日本央行已減少每月操作的金額，意味整個1月的購買量實際減少。

三菱日聯摩根士丹利證券的固定收益高級策略師Keisuke Tsuruta形容，日本央行1月的購買量跌幅相當大，意味央行可能希望盡可能削減購買量。日圓兌每美元昨曾漲至143.42。

（綜合報道）

[國際金融]