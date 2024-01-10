日股創34年新高 泡沫爆破後最佳

日經指數去年升近三成，是10年來最佳的表現，也是全球升幅最大的股票指數之一。由於日本當局推動企業提高股東價值，加上通縮逐漸消退，取而代之的是溫和的價格上漲。即使日圓近期有所反彈，但日圓匯率仍處於歷史較低水平，為出口帶來支持。加上「股神」巴菲特加大對日本主要貿易企業的押注，令市場對日股前景樂觀。

三井住友信託銀行市場策略師Ayako Sera表示，日本股市一直很便宜，企業治理改善，以及巴菲特加持，推動日經指數重返30年高位並不令人意外，眼下應關注日經指數能否創歷史新高。日經指數在1989年末觸及38,915點的歷史高位。隨着泡沫經濟爆破、經濟持續低迷，直至雷曼爆煲後的2009年3月，日經指數跌至7054點的低谷。

央行本月料削買債

隨着前景改善，日本央行暗示將縮減每月購入超長期國債的規模，向市場發出今年可能縮減刺激措施的警告。日本央行周二購入價值1500億日圓（約81億港元）的10年至25年期日本國債，與去年12月25日的購買量一致，但由於日本央行已減少每月操作的金額，意味整個1月的購買量實際減少。

三菱日聯摩根士丹利證券的固定收益高級策略師Keisuke Tsuruta形容，日本央行1月的購買量跌幅相當大，意味央行可能希望盡可能削減購買量。日圓兌每美元昨曾漲至143.42。

（綜合報道）

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