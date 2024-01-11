法興：輪證佔大市成交去年跌至11.2%

稱投資者偏好固定收益產品

按產品類別計，去年香港窩輪市場總成交額為1.37萬億元，較2022年的1.93萬億元，按年跌28.8%。其日均成交亦跌至去年的56.5億元，較2022年78.5億元，按年跌27.9%。窩輪佔大市成交比例跌至去年的5.4%，較2022年的6.3%，按年跌0.9個百分點；牛熊證方面，去年的總成交額及日均成交，分別跌至1.471萬億元及60.5億元，分別較2022年跌23.6%及22.6%。其佔大市成交比例跌至去年的5.8%，較2022年的6.3%，按年跌0.5個百分點。

法興證券上市產品銷售部亞太區董事周翰宏稱，若估值回歸及大市轉好的話，預期今年輪證市場全年總成交額可超過3萬億元，料輪證市場佔大市成交比例將介乎11%至12%之間。

恒指偏離歷史均值 料有反彈機會

他指出，現時恒指市盈率為過去近10年來的低位，較歷史市盈率的平均值，低出接近兩個標準差，認為恒指及其市盈率有反彈機會。