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渣打料P今年跟美聯儲減3/4厘 第3季開始減息共3次 與美同步

【明報專訊】美國聯儲局在2022年3月啟動本輪加息，香港銀行亦在同年9月起上調最優惠利率（P），累計加息0.875厘。今年美息趨勢轉向下調，渣打香港、台灣及大灣區金融市場主管曾繼志預期，聯儲局會在第三季開始減息，全年累降0.75厘、即減3次每次減0.25厘；而因為港元資金流動理想，銀行業了解減P對本港經濟、樓市等各方面有幫助，而過去周期減息步伐也快於加息，他個人認為，港銀最優惠利率下調的幅度和次數，很有可能會跟與美息同步。

明報記者 歐陽偉昉

按目前匯豐最優惠利率5.875厘，若今年可累減0.75厘，即年底P有機會達5.125厘。事實上，目前利率期貨市場對今年聯儲局減息的預期相當進取，雖然昨日對3月開始減息的機會率，由上月底約九成降至65%，不過至年底仍預期減息多達1.25厘至1.5厘。曾繼志認為，聯儲局不會輕易放鬆通脹率降至2%的政策目標，近期工資等數據顯示美國經濟相當強韌，因此除非出現經濟嚴重衰退的硬着陸、股市崩盤等大事件，否則不太可能大幅減息。今年過後，美國或會有序地再減息0.75厘至1 厘。

料今年後美或再減0.75至1 厘

曾繼志指出，聯儲局過去1至2年依據經濟數據決定利率調整，若通脹等數據與預期差距較大，首季市場會有較大波動，特別是去年上升較多的美股。昨晚10年期美國債息報3.983厘，他預期至年中跌至3.7厘，若債市出現波動，認為是配置債券的時機。

年初年結資金需求完結，港元拆息繼續下調，與按揭相關的1個月拆息昨報4.84厘，下跌約6點子（1元等於1萬點子），曾繼志指在減息預期下，1個月和3個月拆息在上半年料回落至4.2厘至4.4厘，年底則視乎美息，兩者通常有0.4厘至0.5厘息差。

今年初至周二的6個交易日，銀行已3次向金管局貼現窗拆借，不過曾繼志指現時港元流動性充裕，相信僅屬個別銀行營運因素，他又認為港美息差欠擴濶的因素，套息交易誘因不大，銀行體系總結餘今年料會保持在450億元水平。

大新：料港銀第4季才考慮減息

另外，大新銀行經濟研究究投資策略部昨發表2024年經濟及市場前瞻，該行首席經濟及策略師溫嘉煒預期美聯儲將於今年5月至6月開展減息周期，由於通脹回落速度可能減慢，且經濟衰退風險並非迫在眉睫，故料全年減息幅度將低於1厘、甚至如美聯儲預期全年減0.75厘。至於港元最優惠利率方面，他預期本地銀行界至第四季才會考慮下調，料下調幅度亦小。