料美息將跌 資金或回流中國市場

近年港股缺乏流動性，對於美息下跌能否解決問題，曾繼志指雖然息差收窄帶來資金回流為股市帶來支持，但不是復蘇的唯一因素，也要視乎個別公司質素、政策支持、經濟環境改善等。他指在不同時間，減息對不同資產的利好程度不同，國債等固定收入會較快反映，股票則要較多時間恢復信心。

人幣料年中及年底見7算

內地經濟仍有壓力，人民銀行官員近日指會綜合運用中期借貸便利、準備金等基礎貨幣投放工具，有力支持社會融資和信貸合理成長。曾繼志預期，人行上半年減息一至兩次，每次下調0.1厘，人民幣匯率則預期在年中和年底皆見7算，下半年亦要視乎息差收窄幅度、經濟復蘇速度等因素。對今年渣打金融市場業務表現，曾繼志看法審慎樂觀，人民幣相關產品業務可較去年更為活躍，資金對中央政府、省政府和大型銀行等高質素內地資產有興趣，該行在過去5至10年已建立基建、人才等業務基礎。

另外，今年面對地緣政治、減息預期、經濟表現等不明朗因素，市場不乏波幅，客戶存在管理風險的需求。