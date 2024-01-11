摩通：中植破產不會引發系統性風險

該行解釋，主要由於中植所欠下約2600億元人民幣，僅佔中國信貸總額的0.1%，相信包括銀行在內債權人及高淨值（HNW）的個人投資者將自行吸收損失。加上，信託佔開發商融資僅約5%，因此即使信託違約升溫，對開發商整體流動性影響負面，但並非有危害性。

資金或轉向投資高股息國企股

摩通指出，在經歷2016至2018年內地監管收緊後，內銀已顯著減少影子銀行體系風險敞口，銀行不再為其發行的投資產品提供支援，限制溢出風險；去年第三季地方政府融資平台（LGFV）息差收窄，以及基礎產業信託資產管理規模（AUM）的上升，意味着房地產業對地方政府融資平台的流動性風險溢出程度低過該行預期。不過，中植的消息將會抑制投資者情緒，並拖累銀行手續費收入，但好的一面是可能會加強對高股息的國有企業股票的投資。該行亦不排除短期會出現更多信託違約或獨立財富管理公司破產的情况，但同樣預計這些情况不會引發流動性風險。不過這亦將拖累高凈值個人的投資情緒。

而長遠而言，摩通認為事件可能導致企業投資者或高凈值個人將資金從影子銀行產品，包括信託，轉向高股息率的國企股票，包括如建行（0939）、工行（1398）、農行（1288）、郵儲行（1658）、中行（3988）和交行（3328），信託產品收益率約為6厘至8厘，而A 股國有銀行的股息收益率約6厘。