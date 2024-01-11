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全球黃金ETF上月淨流出10億美元

標籤：經濟

【明報專訊】全球央行增持黃金，但於利息及美元上漲下，市場對黃金ETF需求持續減弱。世界黃金協會報告指出，2023年12月，全球黃金ETF淨流出約達10億美元，持倉減少10噸，至3225噸，為連續第7個月減少，並續見2020年3月以來的新低。但期內受惠金價上升，ETF總資產管理規模（AUM）增長1%至2140億美元。

持倉連減7個月至3225噸

報告顯示，歐洲基金月內錄得淨流出20億美元，北美及亞洲基金則繼續買入黃金，其中北美基金連續第二個月增持黃金，淨流入7.17億美元，亞洲基金於12月錄得淨流入2.08億美元，為連續9個月增持黃金。

世界黃金協會稱，上月美聯儲會議維持利率不變，並暗示將在2024年降息75個基點，較之前的預期溫和，導致10年期美國國債收益率跌45個基點及美元跌2%，意味持有黃金的機會成本下降，因而推升黃金價格，吸引黃金ETF的流入。

亞洲基金方面，月內是連續第9個月出現淨流入，其中中國流入1.4億美元，日本流入6400萬美元，是流入量最高的前兩位，報告指出，區內經濟和地緣政治的不確定性，以及當地黃金價格創新歷史新高，都增加了黃金在相關市場的吸引力。

總結全年，2023年金價上漲15%，但全球黃金ETF連續第三年流出，共減少150億美元，其中歐洲減少最多，而亞洲則是唯一吸引資金流入黃金ETF的地區。