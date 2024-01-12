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美批11比特幣現貨ETF 幣價做好 部分發行商持港資管牌 業界料助行業發展

【明報專訊】美國證交會（SEC）於本周三（10日）共批出11隻比特幣現貨ETF（交易所買賣基金），昨日即時上市交易，多家發行商最初6個月以零管理費作招徠，市場預期更多資金將流入虛擬資產，比特幣價格昨日再次突破47,000美元，一度高見47,696美元。香港證監會去年底已表明準備好接受虛擬貨幣現貨ETF申請，市場注視美國現貨ETF出籠，會否加快本港市場發展。

明報記者 蕭嘉聰

根據Coindesk數據，截至昨晚8時許，比特幣報47,105美元，較上日升3.4%。貝萊德（Blackrock）發行的比特幣現貨ETF（美：IBIT）盤前交易較申請時參考價急升逾24%至27.23美元，略高於周三資產淨值26.12美元。

SEC周三公布比特幣現貨ETF上市申請投票結果，最終以3比2通過申請。SEC主席Gary Gensler在聲明警告，比特幣主要是一種投機、波動的資產，也被用於非法活動，包括勒索軟體、洗錢、逃避制裁和恐怖主義融資，批准比特幣現貨ETF的決定並不代表SEC監管方式有任何改變，亦不代表SEC認同虛擬資產交易平台或中介機構。

SEC主席：比特幣是波動投機資產

香港證監會於去年12月底曾發聲明指準備接受虛擬貨幣現貨ETF申請，今次SEC批出的11家ETF發行商當中，貝萊德、富達（Fidelity）等4家在港持有資產管理牌照，但只有貝萊德為ETF發行商。對於已獲美國SEC審批的產品若申請來港上市會否更快捷，證監會發言人接受查詢時表示，除了去年12月發出的通函並無補充，又不願透露至今有否收到發行商就發行虛幣現貨ETF提交申請。

香港現時只有3隻虛擬貨幣期貨ETF，發行商之一南方東英量化投資部總監王毅表示，美國SEC批准現貨ETF後，傳統金融機構可通過現貨ETF買入比特幣，進一步提高市場對比特幣的需求。由於比特幣供應總量有限，需求提升或推升比特幣價格。雖然香港先於美國允許發行現貨ETF，但由市場整體產品發行預期來看，實際產品推出時間會稍微落後於美國。

業界：約10基金擬港推現貨ETF

另一發行商三星資產運用（香港）ETF投資策略師蕭佩鈴回應本地傳媒查詢稱，美國容許比特幣現貨ETF上市有助推進虛擬貨幣行業，市場對此看法正面。她續稱，會密切留意證監會去年底就現貨ETF的更新通函後，會否作出政策更新。

香港持牌虛擬資產交易平台之一HashKey Exchange首席執行官翁曉奇日前已透露，約有10家基金公司正籌備在港推出虛擬資產現貨ETF，約7至8家已處於實際推進階段。他表示，發行商或需通過持牌交易所進行底層資產託管，以及提供交易、清算等服務。數家發行商已選擇Hashkey為其提供基礎設施，Hashkey甚至會聯同發行商進行申請。