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現貨ETF較期貨風險小交易成本低

【明報專訊】今次美國證交會（SEC）批准11隻比特幣現貨ETF面世，等同簡化投資者買賣比特幣的程序，有分析師更預期，虛擬資產現貨ETF未來兩年可籌集高達500億美元（約3900億港元）資金。

未來兩年料可籌集3900億資金

即使比特幣期貨ETF一直存在，市場仍對現貨ETF發行充滿期待。兩者主要分別在於，比特幣期貨ETF利用期貨合約追蹤虛擬貨幣價格走勢，不單交易成本較高，合約轉倉等操作涉及更多風險，發行商亦未必將資金全數投資於比特幣。

現貨ETF較期貨ETF的管理成本較低，期貨ETF需定期在期貨合約屆滿前轉倉，涉及交易成本以外，或會出現期貨溢價（contango）及折讓（ backwardation）等市場不明朗因素。假設比特幣期貨的遠期合約價格傾向高於即期合約，期貨ETF轉倉交易變相高買低沽，蠶食ETF的回報。期貨遠期合約價一般高於即期，即為期貨溢價，或令期貨ETF的長期回報低於相關資產現貨價。

另外，期貨ETF發行商可根據其守則將部分資產淨值投資於現金，例如南方比特幣ETF（3066）至少持有40%現金、三星比特幣ETF（3135）則至少持有20%現金，令期貨ETF未別能跟足現貨走勢。

港虛幣期貨ETF 跑輸比特幣以太幣

現時香港共有3隻虛擬貨幣期貨ETF，分別由南方東英及三星資產運用（香港）發行，3隻ETF均投資於芝商所上市的比特幣及以太幣期貨合約。3隻期貨ETF上市約一年以來，南方比特幣累升約1.4倍，相對比特幣期間升逾1.7倍，仍差距約37.55個百分點；南方以太幣亦相差14.84百分點（見表）。