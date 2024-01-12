7隻ETF昨開始買賣 港券商：仍在了解中

港料限專業投資者才可買

有別於台灣金管會以比特幣並非成價證券為由，對在美國上市的比特幣ETF落閘，不許在當地銷售，本港券商方面，對於能否即時提供比特幣ETF買賣，甚至接觸CBOE上市的比特幣ETF，有提供美股買賣服務的耀才證券（1428），其行政總裁許繹彬透過社交媒體回應仍在了解中。富途證券則待回覆。不過，據本報了解，富途向來與CBOE有合作關係，例如已經可以買賣CBOE的指數期權，至於雙方的合作是否涵蓋新上市的比特幣ETF，則待進一步公布。在這之外，未見有其他在港有提供買賣美股的證券商或銀行，提供更新服務交代。

現時在港個別券商，早年已經提供美國上市的比特幣期貨買賣，但交投不太活躍。據了解，由於目前中介機構在港銷售虛擬資產，會被當局視為複雜產品，因此按照監管要求，需要限於對專業投資者銷售，並且要對客戶的虛擬資產做知識評估。在這個情况下，券商未必可以即時提供境外上市的現貨ETF買賣服務。