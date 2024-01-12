花旗：恒指年中目標19000

港股首選銀娛友邦騰訊比亞迪

劉顯達續稱，中國政府擬聚焦於長期結構改革，故科技、電動車和軟件領域有望得益於政策支持；同時疫後復蘇受惠股如濠賭、旅遊及出行相關股份，今年上半年或可高於平均水平；聯儲局降息下，油氣股和電訊等高息股亦值得留意。花旗首選港股為銀河娛樂（0027），其後包括滔博（6110）、友邦（1299）、騰訊（0700）及比亞迪（1211）。劉顯達形容今年中國經濟「平淡」，料GDP增長約4.6%。花旗預計，人行貨幣政策繼續偏寬鬆，料今年存款準備金率（RRR）將減50個百分點、政策利率下降0.20個基點，惟市場近期對此反應已不大。至於人民幣兌美元，他指今年經濟增長較緩慢，料人民幣匯率約7.18元，明年則反彈至6.91元。

MSCI中國指數方面，花旗上調能源股的投資評級由「減持」至「增持」、電訊股由「中性」至「增持」，主要由於高收益率；另下調銀行評級由「中性」至「減持」，因利率降低和貸款重新定價對企業盈利構成壓力。