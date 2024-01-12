moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯豐：美聯儲料今明年共減息1.5厘 港息跟減否 須視乎多項外部因素

【明報專訊】匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，現時西方央行已暫停加息，多個經濟指標顯示，預計美國經濟可軟着陸。她引述匯豐環球研究的預測指出，料今年美國通脹率有所緩和，將於今年底或明年初時可降至2%，同時預期美聯儲於6月開始減息，至明年底共減1.5厘，料聯邦基金利率目標區間將介乎至3.75厘至4厘。

明報記者 江陵凱

至於美國減息後，港元息口會否跟減及其減息幅度，林慧虹表示視乎多項外部因素。她提到過往的息口周期中，均為美國加息多次後，港息上調時間均滯後，反映美息和港元拆息的關係視乎多個宏觀經濟因素。

信銀國際：年底1個月拆息或跌穿4厘

繼渣打周三預期港銀今年或跟足美息下調最優惠利率（P）0.75厘後，信銀國際首席經濟師卓亮認為，美國於上半年開始減息的機會較大，全年有機會減息達1.5厘。至於本港利率，卓亮不排除1個月拆息可於年底時跌穿4厘，而P的下跌速度則受借貸環境變化等多個因素影響而滯後，下調幅度亦不會跟足美息，料P全年或會減0.375厘。

港元拆息昨日全線向下，與樓按相關的1個月拆息昨跌5.49點子（100點子等於1厘），至4.79131厘，跌至約4個月以來的低位；而隔夜及1星期拆息分別為3.76298厘及4.34643厘，跌10.54點子及16.29點子；中長線拆息方面，3個月拆息昨報4.82816厘，跌4.92點子；6個月拆息則報4.82673厘，跌5.28點子；12個月拆息昨報4.83071厘，跌5.45點子。

盧楚仁：關鍵在港銀體系結餘鬆緊

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，港元拆息走勢視乎美息走勢及香港銀根的鬆緊情况，去年底資金需求的高峰期已過去，不排除農歷新年前後期間，資金需求增加，令港元拆息有所回升。他續稱，現時市場預期美聯儲於3月減息，但按現時情况推斷減息未必會於3月發生，若減息步伐不似預期令美債息抽升，則會帶動港元拆息再上揚。

他又稱，過去幾年美息與P非同步調動，認為港息走勢最關鍵視乎香港銀行體系結餘的鬆緊，惟近年來香港銀行體系結趨向緊張。