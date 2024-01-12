亞洲金融論壇逾3000金融精英參與

2/3與會者外地專程赴港

論壇是次主題為「多邊合作 同譜新篇」，其目的為探討可持續經濟發展模式、探索多邊合作機遇，以及一系列貼市議題。今屆專題討論環節增設「中國機遇」及「投資長慧眼」，內容包括探討內地市場潛力，亦有國際知名機構投資長，分享其投資見解及投資趨勢。

是次論壇與會者包括多個來自中東及東南亞地區的財政部高層，如阿拉伯聯合酋長國財政部副部長Younis Haji Al Khoori、卡塔爾財政部長Ali bin Ahmed Al Kuwari、埃及財政部長Mohamed Maait、泰國財政部副部長朱拉潘（Julapun Amornvivat），以及克羅地亞財政部長Marko Primorac等（見表）。

亞洲金融論壇2024策劃委員會主席兼匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，今年另一關注議題為「亞洲內部貿易走廊」（Intra Asia trade corridor），其連接中國、中東及北非等地區的貿易，她預料中國與中東潛在的貿易額，到2027年將可達到1780億美元（約1.39萬億港元）。