大摩料今年新興國債投資級別發行量 紀錄次高

大摩報告指出，亞洲、中東和北非以及拉丁美洲地區是投資級主權債券發行增長主要動力，料這些地區政府債券發行量將大幅上升，為全球投資者提供更多元化投資機會，其中印尼、波蘭、土耳其、以色列和墨西哥有望發行超過100億美元債券，沙特阿拉伯今年已提前發行了120億美元債券。報告提到，總額達500億美元的B/CCC級主權債券將於2024至2025年到期（土耳其佔228億美元），料部分國家需要尋求替代融資渠道。

去年發行ESG債佔比創新高

料今年持續

大摩又稱，2024年油價仍存在下跌風險，預計對石油收入依賴較大的國家的債券發行量將增至510億美元，較2023年增加190億美元。去年新興市場主權ESG債券發行佔比達21%，創歷史新高，該行估計2024年ESG債券發行將保持高位，其中綠色債券仍將是主力。

惠理：亞洲高收益債潛在價值提高

惠理基金亦指出，鑑於信貸前景趨穩、行業板塊更加多元化及預期違約率下降，認為亞洲高收益債券的潛在價值將在2024年提高，其中來自內房的成分債券減少，加上中國經濟接近觸底，市場情緒逐步改善，估計澳門及中國的旅遊相關債券繼續錄得出色表現，而利率下降將令投資者於下半年重新關注該資產類別。

至於收益率約為6%的亞洲投資級別債券，惠理認為，由於需求維持強勁，加上新債供應仍然緊張，息差仍有空間進一步收窄，亞洲投資級別債券能夠提供防守性，尤其是短期債券，其總收益率吸引，可繼續處於最佳的市場位置。

新興市場債券方面，惠理預期，美元及美國國債收益率靠穩將利好對新興市場債券的情緒，然而，由於全球經濟增長放緩，加上經濟衰退風險仍然存在，尤其是在大宗商品價格走弱的情况下，新興市場債券可能受到負面影響。