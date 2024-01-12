人行傳批覆千億住房租賃團體購房貸

涉8試點城市 「先到先得」

今次人行再出招救樓市，券商銀河聯昌指出，雖然貸款規模細，但此舉能為開發商直接注入流動性，並改善庫存水平，但相信需要2萬億元人民幣的資金，才能產生更大的影響。本月7日，人行及國家金監局已發布《關於金融支持住房租賃市場發展的意見》，表態支持租購並舉的住房制度。銀河聯昌曾指出，相關政策近似2014至2019年的棚改再融資計劃，對行業具有積極意義，因地方政府將從政策性銀行獲得資金，直接從開發商手中購買住宅庫存。一旦實施可短期內為開發商提供現金流，並減少市場庫存。但問題關鍵在於銀行是否有動力實施。

有內媒引述地方政府人士透露，從2023年3月開始，8個試點城市已着手尋找合適的房源並上報，試點城市之間要比併速度，因這筆貸款並非定額分給8個城市，而是依據項目條件來，原則上成熟一個項目就批一個，採「先到先得」制。

同時，人行為這筆貸款設定「紅線」，只能用於購買住宅類商品房（含產權型人才房/公寓），不允許收購商辦公寓。同時，須對標的項目進行「整棟、整單元」收購，原則上不允許收購零散房源。